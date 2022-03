Kirchberg Der Gemeinderat plant eine Steuerfusssenkung: Das sind die Reaktionen der Parteien Sagen die Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung am 1. April Ja zum Steuerplan, fällt der Steuerfuss von 133 auf 120 Prozent. Die Parteien gewinnen dem Antrag Positives ab, Kritik gibt es aber trotzdem.

Die Gemeinde Kirchberg, auf dem Bild Bazenheid, plant eine spürbare Senkung des Steuerfusses. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Kirchberger Gemeinderat hat den Steuerfuss seit 2016 von 143 Prozent auf 133 Prozent gesenkt. Weil im letzten Jahr statt eines budgetierten Defizits von 761'400 Franken ein Überschuss von 4,41 Millionen Franken resultierte, möchte er die Bürgerinnen und Bürger nun in grösserem Umfang entlasten. Wird der Antrag an der Bürgerversammlung am 1. April gutgeheissen, fällt der Steuersatz von 133 auf 120 Prozent. Das sagen die Parteien dazu:

Die FDP Kirchberg ist sehr erfreut über die deutliche Steuerfusssenkung der Gemeinde. Parteipräsident Simon Seelhofer sagt:

Simon Seelhofer, Parteipräsident FDP Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben die Diskussion früh lanciert, weil wir überzeugt sind, dass dies nun der richtige Schritt ist.»

Und weiter: «Die Gemeinde Kirchberg ist trotz hoher Investitionen in die öffentliche Infrastruktur finanziell gesund – es wird also gute Arbeit geleistet.» Dies soll nun auch im Portemonnaie der Bürger spürbar werden.

Seelhofer bemerkt zudem, dass der Steuerfuss seit 2016 von 143 auf 120 Prozent gesenkt werden konnte. Kirchberg bewege sich aber noch immer im hinteren Mittelfeld aller St.Galler Gemeinden. «Deshalb muss der Steuerfuss auch in den kommenden Jahren hinterfragt und nach Möglichkeit weiter gesenkt werden», dies das abschliessende Fazit des Parteipräsidenten.

Linus Thalmann, Präsident der SVP-Ortspartei, sagt:

Linus Thalmann, Parteipräsident SVP Kirchberg. Bild: PD

«Auch die SVP Kirchberg ist über diese deutliche Steuersenkung sehr erfreut.»

Im Übrigen senke der Kanton die Steuerbelastung auch um fünf Prozent. Somit ergebe dies für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eine spürbare Reduktion von 18 Steuerprozentpunkten.

Und Thalmann weiter: «Dass der Gemeinderat für 2022 ein Defizit von rund zwei Millionen budgetiert, deutet darauf hin, dass er insgeheim mit Mehreinnahmen rechnet und dabei am Schluss wieder eine schwarze Null herauskommt.»

Die Mitte Kirchberg unterstützt den Entscheid des Gemeinderats zur Senkung der Steuern. Die aktuelle Finanzlage ermögliche diesen Schritt, welcher sich unter anderem positiv auf die Standortattraktivität der Gemeinde auswirke. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass in den kommenden Monaten kluge Investitionsprojekte entwickelt werden sollen, um die Zukunft der Politischen Gemeinde nachhaltig zu prägen. Hierzu sagt Simon Rutz, Präsident Die Mitte Kirchberg:

Simon Rutz, Parteipräsident Die Mitte Kirchberg. Bild: PD

«Ein attraktiver Steuerfuss alleine reicht heutzutage nicht für die Attraktivität einer Gemeinde aus.»

Aus Sicht der Die Mitte müsse eine bevölkerungsgerechte Infrastruktur gemäss dem Gemeindeslogan ‹Zum Läbe› genauso weiterhin angestrebt werden.

Die SP Alttoggenburg kann die Argumentation des Kirchberger Gemeinderats, an der ordentlichen Gemeindeversammlung eine Steuerfusssenkung von 13 Steuerprozenten vorzuschlagen, nachvollziehen. Wie bereits die letzten Jahre zuvor hätte die Gemeinde auch für 2021 die Ausgaben massiv zu tief budgetiert, was erneut zu einem Überschuss von über vier Millionen Franken führte. Dazu Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg:

Stefan Diener, Parteipräsident SP Alttoggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Diese Fehleinschätzung entspricht rund zehn Prozent des Gesamtbudgets der Gemeinde.»

Mit auffälliger Regelmässigkeit verkalkuliere sich der Gemeinderat deutlich und häufe dadurch Eigenkapital an. Immerhin könnten dadurch einige Infrastrukturprojekte und notwendige soziale Projekte angegangen werden. Der SP Alttoggenburg erscheint es aber wichtig, nun rasch die notwendigen Investitionen in Bildung, Ökologie und Integration voranzutreiben und die gute finanzielle Lage dazu zu nutzen, um für die nächsten Generationen einen Mehrwert zu generieren.

So würden zum Beispiel zwei Schulhäuser in der Gemeinde am Ende ihrer Lebenszeit stehen. Dazu wirft Stefan Diener abschliessend die Frage in den Raum: «Verfügt der Gemeinderat über die Weitsicht, diese Projekte mit der notwendigen Grosszügigkeit und Offenheit anzugehen, oder spart er lieber auf eine nächste Steuerfusssenkung hin?»