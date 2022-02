Kirchberg Das freut den Geldbeutel: Die Gemeinde Kirchberg möchte den Steuerfuss nach einem Ertragsüberschuss von 4,41 Millionen Franken massiv senken Statt eines budgetierten Minus von 761'400 Franken schliesst die Rechnung der Gemeinde Kirchberg mit einer Besserstellung von 5,17 Millionen Franken ab. Nun soll der Steuerfuss um 13 Prozentpunkte auf 120 Prozent gesenkt werden.

Im Kirchberger Gemeindehaus freut man sich über den positiven Rechnungsabschluss. Bild: Beat Lanzendorfer

Kirchberg ist weiterhin kein Steuerparadies. Wer in der bevölkerungsreichsten Gemeinde des Toggenburgs wohnt, profitierte in den vergangenen Jahren immerhin von Senkungen des Steuerfusses in kleinen Schritten. Betrug dieser im Jahr 2016 noch happige 143 Prozent, reduzierte er sich bis im letzten Jahr auf 133 Prozent.

Nun legt der Gemeinderat die Zurückhaltung der vergangenen Jahre ab. Sagen die Stimmberechtigten Ja an der Bürgerversammlung vom 1. April, wird der Steuerfuss um 13 Steuerprozente auf 120 Prozent gesenkt. Dazu sagt Gemeindepräsident Roman Habrik: «Die Senkung hat mit den guten Abschlüssen der vergangenen Jahre zu tun.»

Deutlicher Überschuss statt budgetiertes Minus

Das Budget der Gemeinde Kirchberg war von einem Minus von 761’400 Franken ausgegangen. Herausgekommen ist ein Überschuss von 4,41 Millionen Franken, was einer Besserstellung von 5,17 Millionen Franken entspricht. Roman Habrik sagt zur massiven Abweichung zum Budget: «Wir haben uns an die Empfehlungen des Kantons gehalten. Dass es jetzt so viel besser gekommen ist, ist auch für uns eine Überraschung. Erfreut sind wir trotzdem.»

Die zurückhaltende Budgetierung vor einem Jahr führt Habrik auf die Unsicherheit bezüglich Corona und den neuen Finanzausgleich zurück. Wie sich nun herausgestellt hat, war diese völlig unbegründet. Das Jahresergebnis ist insbesondere auf den Mehrertrag bei den Steuern von rund 3,35 Mio. Franken und die Minderaufwendungen in den Bereichen Soziale Sicherheit und öffentliche Sicherheit von jeweils rund 325’000 Franken sowie im Bereich Verkehr von rund 528’500 Franken zurückzuführen.

Das positive Resultat soll nun auch im Geldbeutel der Bürgerinnen und Bürger spürbar werden. Dazu erklärt Habrik:

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben in den letzten Jahren einen Topf geäufnet, der mit 15,4 Millionen Franken gefüllt ist.»

Und weiter: «Die Hälfte dieses Topfes möchten wir in den kommenden vier Jahren der Bevölkerung zurückgeben.» Die Reserve sei dafür da, negative Jahresabschlüsse in der Zukunft auszugleichen. Sollte diese Ausgleichsreserve irgendwann aufgebraucht sein, würden im «übrigen Eigenkapital» nochmals rund 17 Millionen Franken zur Verfügung stehen.

Gemeinde budgetiert ein neuerliches Minus

Im neuen Budget ist vorgesehen, dass zusätzlich zum Ertragsüberschuss von 4,41 Millionen Franken aus dem Jahr 2021 2,7 Millionen Franken aus der Vorfinanzierung Schulraumerweiterung und Neubau Mehrzweckhalle Sonnenhof, Kirchberg, entnommen und gleich wieder in eine neue Vorfinanzierung für das Schulraumprovisorium (Pavillon) eingelegt werden.

Die Vorfinanzierung, welche aufgrund der Ablehnung des Projektes durch die Bürgerschaft nicht mehr für das vorgesehene Projekt verwendet werden kann, beläuft sich auf sieben Millionen Franken. Bei Ausgaben von 58,1 Millionen Franken und Einnahmen von 56,1 Millionen Franken geht die Gemeinde Kirchberg in diesem Jahr von einem Defizit von zwei Millionen Franken aus.