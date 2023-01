Neueröffnung In der alten Post werden bald Gewichte gestemmt – in Kirchberg eröffnet ein neues Fitnessstudio Vor gut vier Jahren nahm der Schalter der Kirchberger Post zum letzten Mal Postsendungen an. Zwischenzeitlich nutzte sie der Volg-Dorfladen für sein Provisorium. In wenigen Wochen zieht hier ein Fitnessstudio ein.

Bis im November des vergangenen Jahres war im ehemaligen Post-Gebäude das Volg-Provisorium untergebracht. Nun zieht ein Fitnessstudio ein. Bild: Beat Lanzendorfer

Im ehemaligen Kirchberger Postgebäude an der Neudorfstrasse werden bald die Muskeln gestählt. Am 11. Februar lädt das Fitnessstudio LeGym von 12 bis 18 Uhr zur Eröffnungsfeier ein.

Anschliessend wird das Studio an 365 Tagen im Jahr von 6 bis 24 Uhr geöffnet sein, wie einer Meldung zu entnehmen ist.

Fast 50 Jahre wurden Briefe gestempelt

Mit dem Einzug des Fitnessstudios wird das Haus im Kirchberger Zentrum neu belebt. Zuletzt war darin von Sommer 2020 bis November 2022 das Volg-Provisorium untergebracht. Vor knapp drei Monaten ist der Dorfladen wieder an seinen einstigen Standort zurückgekehrt und begrüsst seine Kundinnen und Kunden in der neu erstellten Zentrumsüberbauung. Im Laden, der über eine Fläche von 280 Quadratmetern verfügt, befindet sich auch eine Postagentur.

Diese führt der Volg-Dorfladen als zusätzliche Dienstleistung, weil an der Neudorfstrasse, wo schon bald das Fitnessstudio seine Türen öffnet, schon lange keine Briefe abgestempelt und Pakete angenommen werden. Das Dasein der Post endete im Oktober 2018, nachdem die Postangestellten zuvor während 43 Jahren Kundinnen und Kunden an zentraler Lage begrüssten. Die Geschichte der Post an diesem Standort nahm ihren Anfang mit dem Bezug des Neubaus im August 1975. Vorher war sie während 93 Jahren im Privathaus der Familie Dufner an der Gähwilerstrasse untergebracht.

Der Schritt im Jahr 1975 wurde nötig, weil das Volumen der Postsendungen in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts immer grössere Ausmasse annahm und der vorhandene Platz im Privathaus nicht mehr den Ansprüchen genügte. Hans und Elfriede Dufner-Holenstein waren vor bald 48 Jahren das erste Posthalter-Ehepaar in der neuen Post. Dufners waren schon vorher während 23 Jahren für die Kirchberger Postsendungen zuständig gewesen.