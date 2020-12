Kirchberg Bikelehrer Patrick Tarnutzer: «Wanderer und Biker müssen kompromissbereit sein und lösungsorientiert zusammenarbeiten» Die Gemeinde Kirchberg möchte mit dem Pilotprojekt «Kirchberger Bikewegnetz» drei Biketrails realisieren, damit zuletzt vermehrt auftretende Konfliktsituationen zwischen Wanderern und Bikern entschärft werden können.

Patrick Tarnutzer, der ehemalige Fussballer, ist heute fast täglich auf dem Bike unterwegs. Bild: PD

Wanderer und Biker sind nicht immer die besten Freunde. Nicht selten scheiden sich die Geister daran, wer auf den gemeinsam genutzten Wegen Vortritt hat.

Weil der Bikeverkehr auch in den Kirchberger Wäldern stetig zugenommen hat, plant der Gemeinderat das Pilotprojekt «Kirchberger Bikewegnetz». Bis im Frühjahr 2021 sollen drei Bikestrecken definiert – eine davon schon im April/Mai des kommenden Jahres bereit sein.

Vom Fussballer zum Biker

Als Berater konnte der Bazenheider Patrick Tarnutzer ins Boot geholt werden. Der frühere Fussballer beim FC Wil, der jetzt Geschäftsleitungsmitglied der Swiss Bike School ist, wird zusammen mit weiteren Involvierten ein konkretes Bikeprojekt ausarbeiten.

Bikelehrer Patrick Tarnutzer. Bild: Beat Lanzendorfer

Zum Team gehören Raphael Lüchinger, Regionalförster, Marco Signer, Förster des Kirchberger Forstreviers, Roy Brühlmann vom Bike Team Kirchberg und die Mitglieder der Kommission für Kultur, Freizeit und Sport der Gemeinde Kirchberg

«Im Wald und auf den Wanderwegen gibt es heute viele Konfliktsituationen, welche mit einer klaren Signalisation und der richtigen Prävention auf einem Minimum gehalten werden können», sagt Tarnutzer. Es sei eine Win-win-Situation zwischen Wanderern, Jägern, Naturverbundenen und Freizeitsportlern anzustreben.

Verbote sind keine Lösung

Ein generelles Verbot und keine Alternativen seien aus seiner Sicht keine Lösung. «Ich möchte aufzeigen, dass es auch anders geht. Ich sehe in der ganzen Schweiz und im Ausland, wie solche Konflikte mit Teils einfachen Mitteln gelöst worden sind. Alle Parteien müssen kompromissbereit sein und lösungsorientiert zusammenarbeiten.»

Biker seien keine Rowdys auf zwei Rädern. Ihnen sei das Wohl der Natur genauso wichtig wie allen anderen, die den Wald und deren Umgebung für ihre Freizeitaktivitäten nutzen. Aber wie überall gebe es auch hier einige wenige, welche sich nicht an den Bikerkodex halten.

Langjährige Erfahrung als Biker

Tarnutzer ist Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Bike School, die ihren Hauptsitz im zürcherischen Seuzach hat. Er selber ist langjähriger Bikelehrer und verfügt daher über die nötige Erfahrung und das Wissen. Seine Einsätze als Bikelehrer seien hauptsächlich in den Monaten März bis Oktober. Das Einsatzgebiet, in dem er an den Abenden und am Wochenende unterwegs sei, erstrecke sich von Winterthur bis St.Gallen.

Selbstverständlich gehöre auch Kirchberg und das übrige Toggenburg hinzu. Apropos Toggenburg:

«Das Tal ist so abwechslungsreich und vielfältig, ich würde mir wünschen, dass die verantwortlichen Stellen die natürlichen Ressourcen noch besser nutzen würden.»

Beruflich arbeitet der 53-Jährige beim Implantate-Hersteller Zimmer Biomet in Winterthur. Das Engagement als Bikelehrer ist dem dreifachen Vater auch möglich, weil Ehefrau Helena genauso begeistert auf zwei Rädern unterwegs ist. Sie, die früher beim DFC Kirchberg Fussball spielte, begleitet ihren Ehemann oft auf Touren – auch im Ausland.

Spieler unter Christian Gross

Älteren Anhängern des Fussballs ist Tarnutzer als Teil jenes Teams in Erinnerung, das unter Trainerlegende Christian Gross Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre den Durchmarsch von der 2. Liga in die Nationalliga B (heute Challenge League) schaffte. «Wir waren unter ihm eine verschworene Truppe und haben mit dem Erreichen der Auf-/Abstiegsplayoffs sogar an der Nationalliga A geschnuppert», sagt Tarnutzer.

Patrick Tarnutzer im Jahr 1994 im Dress des FC Wil. Bild: PD

Er musste seine Karriere im Spitzenfussball bereits mit 26 Jahren beenden. Nach einem erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch riet ihm sein Arzt Bruno Damann, der heutige St.Galler Regierungsrat:

«Wenn du mit 50 noch einigermassen beschwerdefrei sein willst, wäre es besser, mit dem Fussball aufzuhören.»

Für Tarnutzer war der Entscheid damals nicht einfach, im Nachhinein aber richtig. «Beschwerden habe ich tatsächlich keine, auch nicht nach einer vor etwas mehr als zwei Jahren erlittenen Becken- und Hüftfraktur.» Passiert ist das Missgeschick bei einer Ausfahrt mit dem Rennvelo. «Ich bin im Cholbergrank auf dem Weg von Bazenheid nach Wil auf Eis ausgerutscht.»

Mit dem Bike kam Tarnutzer schon früh in Kontakt. «Zum Aufbau der Grundkondition waren wir unter Christian Gross häufig mit dem Bike unterwegs.» Bevor er sein Engagement als Bikelehrer intensivierte, war er Trainer beim FC Bazenheid und betreute mehrere U-Mannschaften beim FC Wil. Zudem war er Stützpunktleiter in Bütschwil des St.Galler Fussballverbandes.