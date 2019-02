Kinderfasnacht: Nesslau wird zum Olympischen Dorf Seit den 70er-Jahren findet in Nesslau die Kinderfasnacht mit Umzug und anschliessendem Maskenball für die Kleinen statt. Das diesjährige Motto «Olympia» gab viel Freiraum für die Kostümierung. Fränzi Göggel

Die Mädchen sind wacker mitgelaufen und geniessen ihren Zvieri. (Bild: Fränzi Göggel)

Um eine rege Teilnahme an den Fasnachtsanlässen im Dorf zu garantieren, bestimmt das Fasnacht OK zusammen mit dem Turnverein Nesslau jedes Jahr ein Motto, das für alle gilt. «So haben Erwachsene und Kinder dieselben Vorgaben und man braucht nur ein Kostüm, das vereinfacht das Ganze. Sogar die Primarschule, die eine eigene Fasnacht organisiert, übernimmt das Motto», berichtet Karin Frei. Im Kinderfasnachtkomitee Nesslau-Neu St.Johann sind Frauen aktiv, die sich mit viel Herzblut engagieren.

Die Mütter nehmen sich viel Zeit zum Basteln und Nähen origineller Gewänder, die von ihren Kindern am Umzug stolz präsentiert werden.

Und immer wieder erwischt es einen

Die Masken finden sich beim Johanneum ein, ehe sie die eineinhalb Kilometer lange Route bis zum Bauamt Berstel beginnen. Spielfreudig führt die Guggenmusik Lutere Gugger Obertoggenburg den Umzug an. Zwei quirlige Butzis mit Schweinchenmaske und farbiger Perücke locken die Autofahrer des stehenden Gegenverkehrs mit süssen Leckereien. Sehr zur Freude der beiden fällt mancher auf den uralten Trick herein. Die Seitenscheibe des Autos bewegt sich nach unten, und schwupps fliegt eine Handvoll Konfetti in den Wagen- und das Butzi mit der Süssigkeit verschwindet mit lautem Gelächter auf Nimmerwiedersehen.

Klebriges aus der Sprühdose ist der Hit. (Bild: Fränzi Göggel)

Mehrere Gruppen und Einzelmasken nehmen am Umzug teil. Oft sind es Familien oder die Bewohner von Wohnquartieren, die getreu dem Motto als Fraktion mitlaufen. Nebst Prinzessinnen und Käferchen, Cowboys und Ungeheuern sieht man im Getümmel Sportreporterin Steffi Buchli und Ex-Skirennfahrerin Sonja Nef. Aus Jamaika angereist sind die Bobfahrer von Cool Runnings und damit es länger geht, verteilt die Ovomaltine Gruppe Schöggeli. Die meist älteren Zuschauer am Strassenrand werden von den Kindern reich beschenkt.

Glücklich kommen die Knirpse im Werkhof an und werden nach dem Guggenkonzert mit Wienerli und Brot verwöhnt. Im Zelt geht’s dann für die Kleinen mit Rambazamba weiter. «Es macht Spass, den Umzug und den Kindermaskenball zu organisieren», schwärmt Karin Frei von «ihrer» Kinderfasnacht und erwähnt, dass es ohne die Unterstützung der Raiffeisenbank und freiwilligen Helfern nicht möglich wäre, solch einen Anlass zu stemmen. Für sie ist es die letzte Kinderfasnacht: «Ich bin 2002 ins OK eingetreten, nun ist es Zeit, für andere Platz zu machen.»

