Noch immer keine Punkte für Wattwil Bunt Der Neuling bezieht in der 2. Liga die dritte Niederlage in Folge und unterliegt Wängi mit 0:2. Raphael Dort

Das Trainergespann Jan Rüeger (links) und Patric Porchet muss weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Am Donnerstag zeigte sich Jan Rüeger im «Toggenburger Tagblatt» noch optimistisch und rechnete für den Samstag mit den ersten drei Punkten – trotz deutlicher Niederlage vor Wochenfrist in Bronschhofen. Rüeger selbst stand gegen Wängi nicht an der Seitenlinie, er sass eine Sperre ab.

Auch auf dem Platz kam es zu mehreren personellen Wechseln im Vergleich zur Vorwoche. Die Wattwiler, gecoacht von Patric Porchet, erwischten den besseren Start. Das erste Tor gelang jedoch den Gästen aus Wängi. Nach einem hohen Ball umspielte Cristian de Rosa den heranstürmenden Torhüter Grillo und schob zur 0:1-Führung ein. Der Schlussmann von Wängi bewahrte sein Team in der Folge vor einem postwendenden Ausgleich, als er einen Schuss von der Seite übers Tor lenkte.

Wängi und Wattwil beklagen jeweils einen Pfostenschuss

Kurz vor der Pause klatschte ein Schuss des Thurgauer Stürmers an den Pfosten. Gleiches ereilte das Heimteam nach dem Seitenwechsel. Ein Schuss aus der zweiten Reihe traf nur die Torumrandung. Die Wattwiler zeigten sich bemüht, doch die Gäste machten hinten dicht. Nur Standardsituationen sorgten noch für Gefahr. In der Schlussphase mussten die Wattwiler mehr riskieren und den dadurch entstehenden Platz nutzte Robin Rauber.

Mit dem 0:2 in der 88. Minute entschied er die Partie. Damit hat Wängi nach drei Spielen bereits sieben Punkte auf dem Konto. Für den FC Wattwil Bunt hingegen war es der dritte Nuller im dritten Ligaspiel. Die Mannschaft muss sich bereits nach der Decke strecken. Am Mittwoch bietet sich dem Team im Cup die Chance, beim unterklassigen FC Münchwilen das angekratzte Selbstvertrauen zu stärken.