Keine neue Wende in der Wendefrage: Kredit in Hemberg wird sistiert Der Gemeinderat hat die Sistierung des Kredits für den Postautowendeplatz in Hemberg selbst beantragt. Die Stimmbürgerschaft nahm dies an.

Hier wendet das Postauto in Hemberg aktuell. Doch das kann nicht so bleiben, ausser es werden Massnahmen ergriffen. Bild: Fabio Giger

Der Austausch mit der Bevölkerung hat dazu geführt, dass der Gemeinderat von Hemberg einen seiner Anträge für die Abstimmung von heute Sonntag änderte.

Ursprünglich wollte das Gremium die Zustimmung für einen neuen Postautowendeplatz vor dem Gemeindehaus mittels Investitionskredit von 160'000 Franken bei der Bevölkerung einholen. Der Vorschlag stiess an einer Informationsveranstaltung allerdings auf Kritik (diese Zeitung berichtete). Daraufhin beantragte der Gemeinderat die Sistierung des Kredits, der bereits in der Investitionsrechnung von 2020 enthalten war.

Klare Zustimmung für das Vorgehen

Rund 86 Prozent der Bevölkerung stimmte am Sonntag diesem Antrag zu. Somit blieb eine erneute Wende in der Frage, wo das Postauto im Dorf am besten wendet, aus.

Allerdings beginnt damit auch die Suche nach Lösungen von neuem. Der aktuelle Standort bei der alten Post ist aus Sicht des Gemeinderats nicht mehr geeignet, weil der Kanton Postautohaltestellen künftig barrierefrei gestaltet haben will. Dies würde den Bau eines Perrons bedingen, welches aber den Platz bei der alten Post zu stark einengen würde, sodass ein Postauto dort nicht mehr wenden könnte.

Darüber hinaus steigt die Miete für den Wendeplatz von 460 auf 1100 Franken pro Monat, was dem Gemeinderat eher zu teuer ist. Bleibt man an diesem Standort, wäre der Kauf der Liegenschaft eine Alternative, welche die Gemeinde aber rund 1,1 Millionen Franken kosten würde. Auch der Standort Oberdorf wird geprüft.

Keine einfachen Lösungen

Gemeindepräsident Christian Gertsch ist froh, dass der Gemeinderat nun genügend Zeit habe, «um eine nachhaltige Lösung zu finden, die einvernehmlich und stimmig ist». Eine einfache Lösung in der Frage gebe es ohnehin nicht, es bedürfe viel eher einem kombinatorischen Ansatz.

«Mit einer Durchgängerlinie etwa würde das Dorf entlastet, weil es dann keinen Wendeplatz bräuchte. Zudem wäre das Bächli besser angeschlossen. Trotzdem müssten alle Haltestellen im Dorf barrierefrei zugänglich sein», erklärt Gertsch.

Postauto hat wegen Corona anderes zu tun

Dieses Vorgehen müsse von der Postauto AG und vom Kanton geprüft werden, die Prüfung sei bereits in Auftrag gegeben worden. «Die Coronakrise erschwert natürlich diese Vorgänge, da beispielsweise die Postauto AG nun zunächst ihr Fahrpläne anpassen muss», sagt Gertsch.

Daher sei es auch schwierig, einen Zeithorizont zu nennen, wann der Bevölkerung ein neues Vorschlagspaket unterbreitet werden könne. «Wir arbeiten aber natürlich trotz Corona vorwärts», versichert der Gemeindepräsident.

Hohe Stimmbeteiligung im Vergleich zu einer Bürgerversammlung

Das Coronavirus hat auch die Modalitäten der Abstimmung durcheinandergewirbelt. Im ganzen Toggenburg wurden die Bürgerversammlungen durch Urnenabstimmungen ersetzt. In Hemberg führte dies mit 29 Prozent zu einer hohen Stimmbeteiligung, selbst bei den eher trockenen Zahlenübungen.

Rechnungen deutlich angenommen Die Hembergerinnen und Hemberger stimmten der Rechnung 2019 sowie dem Budget 2020 inklusive Steuerfuss mit grosser Mehrheit zu. Rund 97 Prozent segneten erstere, rund 91 Prozent letzteres ab. Die Rechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von 422'427 Franken, wobei ein Aufwandüberschuss von 83'100 Franken budgetiert gewesen war. Der Gewinn wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Budget 2020 rechnet mit einem Verlust von rund 250'000 Franken. Nachdem der Steuerfuss letztes Jahr um 10 Prozentpunkte auf 138 Prozent gesenkt wurde, wird heuer nichts an ihm geschraubt. Auch Jahresrechnung und Budget der Schulgemeinde bestanden den Test an der Urne mit durchschnittlich 97,5 Prozent Zustimmung deutlich. Der Finanzbedarf 2019 von rund 1,87 Millionen Franken fiel um knapp 26'000 Franken höher aus als im Budget angemeldet. Für 2020 meldet die Schule im Budget einen Finanzbedarf von 2,023 Millionen Franken an. Die Lohnkosten werden gemäss Regierungsbeschluss um 0,8 Prozent erhöht und die Stufenanstiege gewährt. (tik)



Gemäss Gemeindepräsident Gertsch erscheinen zu einer Bürgerversammlung jeweils rund zehn Prozent der Stimmberechtigten. «Die hohe Stimmbeteiligung ist erfreulich. Sie verleiht dem Vorgehen der Gemeinde eine höhere Legitimität», sagt Gertsch. Dennoch messe er Versammlungen eine hohe Bedeutung bei.

«Ich bedaure sehr, dass die Vorversammlung nicht stattfinden konnte. Eine Urnenabstimmung kann den direkten Austausch nicht leisten.»

Doch gerade dieser sei in einem Dorf sehr wichtig, wie das Postautobeispiel gezeigt habe, da die Diskussion eine Anpassung ermöglicht habe.