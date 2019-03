Keine Leitungen für die Lichtensteiger Altstadt Neben dem Umsetzungsmodell zur Innenentwicklung gab ein Änderungsantrag, der Wärmeleitungen in den Investitionsplan schreiben wollte, an der Lichtensteiger Bürgerversammlung zu reden. Sascha Erni

Die Fernwärme-Zentrale im Flooz steht laut Gemeinderat dem Städtchen Lichtensteig zurzeit nicht zur Verfügung. (Bild: Sascha Erni)

106 Stimmberechtigte hatten sich am Montag im Kronensaal zur Bürgerversammlung eingefunden. Sie nahmen die Jahresrechnung 2018 sowie die zweite Etappe des Wasserfluhtunnel-Leitungsbaus einstimmig an. Beim Budget 2019 gab es zwei Gegenstimmen.

Die Gemeinde rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinn von 61'200 Franken, den Vorjahresgewinn von 136'985 Franken verwendet sie für Zusatzabschreibungen. Der Steuerfuss bleibt bei 140 Prozent. «Die Kosten sind auch 2019 stabil», freute sich Stadtpräsident Mathias Müller. Mittelfristig rechne der Gemeinderat aber mit einem Anstieg bei den Gesundheitskosten; bereits 2018 seien sie mit Mehrausgaben von 49'247 Franken besonders angewachsen.

Lichtensteig als «Ort für Macher»

Neben den Abstimmungen war die Innenentwicklung der Gemeinde ein Thema. Müller zeigte auf, welche Resultate die verschiedenen Entwicklungsprojekte von «Netzwerk Altstadt» im Jahr 2008 bis zur 2016 eingeführten «Strategie 2025» geliefert haben. Nun sei es an der Zeit, die verschiedenen Ansätze mit einer Umsetzungsstrategie zu konzentrieren. Das Modell dazu nennt der Gemeinderat «Der Ort für Macher». Mit diesem Ansatz sollen die vielen bestehenden und kommenden Einzelprojekte verzahnt werden. Der Gemeinderat baut dabei auf die Eckpfeiler Unternehmertum, Gesellschaft, Kultur und Stadt. Er erhofft sich dadurch mittelfristig ein gesundes Wachstum. Der Stadtpräsident sagte auch:

«Lichtensteig ist angewiesen auf Macherinnen und Macher.»

Die Bevölkerung zeichne sich dadurch aus, dass sie fortschrittlich, kreativ und vor allem auch eigenverantwortlich und umsetzungsorientiert sei. Mit dem «Ort für Macher»-Modell sei es ein wenig so wie mit einem Lego-Bausatz. «Man hat tausend Einzelsteine, aber zusammengesetzt ergeben sie das Bild, das man im Kopf hat», schloss Müller seinen kurzen Vortrag.

Mathias Müller ist Stadtpräsident von Lichtensteig. (Bild: Sascha Erni)

Keine Wärmeleitungen für den Goldenen Boden

Dass die Bürgerversammlung dann doch zweieinhalb Stunden dauerte war der lebhaften Diskussion um Martin Frickers Änderungsantrag zum Budget 2019 geschuldet. Er schlug vor, die Verlegung von Wärmerohren auf dem Goldenen Boden in die Investitionsrechnung aufzunehmen. In seiner Präsentation legte Fricker dar, dass ein späteres Verlegen deutlich höhere Kosten zur Folge hätte, als wenn man es gleich jetzt, während der kommenden Sanierung der Werkleitungen, erledige.

Martin Fricker ist ehemaliger Gemeinderat von Lichtensteig. (Bild: Sascha Erni)

Bei einer Investitionssumme von 175'000 Franken könnten so zwischen 125'000 und 200'000 Franken gespart werden. «Das Stimmvolk hat die Energiestrategie 2050 angenommen, ab 2020 treten zwingende Vorschriften des Bundes in Kraft», begründete er seinen Vorschlag. Es sei in der Altstadt gar nicht möglich, ohne Anschluss an ein Wärmenetz die geforderten Ziele zu erfüllen. Weder habe man die Fläche für Erdsonden, noch würde der Denkmalschutz es ermöglichen, Sonnenkollektoren zu verbauen.

Peter Stocker stellte die Gegenposition des Gemeinderats vor. In der Vergangenheit hätten Liegenschaftsbesitzer kaum Interesse an Fernwärme gezeigt. Auch sei fraglich, woher die Wärme kommen soll – die Anlage im Flooz etwa stehe Lichtensteig nicht zur Verfügung. Der Gemeinderat unterstütze vollumfänglich die Energiestrategie 2050. «Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine solche Investition nicht sinnvoll», sagte Stocker.

Deutliches und ablehnendes Votum erstaunt

Die Stimmberechtigten lehnten den Änderungsantrag grossmehrheitlich ab. Martin Fricker zeigte sich erstaunt über das deutliche Votum. Er legte dem Gemeinderat nahe, zeitnah mit den Liegenschaftsbesitzern zusammenzusitzen und eine Energiestrategie für das Städtchen auszuarbeiten:

«Der 31. Dezember 2019 kommt schon bald, und dann gelten die Regeln für alle, egal ob im freistehenden Einfamilienhaus oder in der Altstadt.»