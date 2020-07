Keine Konkurrenz in Nesslau für Gemeindepräsident Kilian Looser und Schulratspräsident Hansjörg Huser

In der Gemeinde Nesslau ist am Freitagabend die Frist für die Einreichung der Kandidierenden für die Gemeindewahlen abgelaufen. Für das Gemeinde- und das Schulratspräsidium kandidieren ausschliesslich die bisherigen Amtsträger, im Gemeinderat, um Schulrat und in der GPK kommt es jeweils zu Kampfwahlen.