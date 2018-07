Kein Feuer und kein Feuerwerk: Auch Mosnang verschärft das Verbot

«Trockenheit erlaubt keine Ausnahmen»: Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe in Appenzell Ausserrhoden

Die derzeit herrschende Trockenheit hat in vielen Regionen der Ostschweiz zu einer hohen Waldbrandgefahr geführt. Auch in Appenzell Ausserrhoden erhöht sich die Waldbrandgefahr stetig. Deshalb gilt: Das Entfachen von Feuern im Wald und in Waldesnähe ist momentan verboten.