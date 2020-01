Kein Exploit beim Teamleader: Snowboarder Jan Scherrer verpasst Podest erneut Der Ebnat-Kappeler Jan Scherrer klassiert sich beim Laax Open auf dem vierten Platz. Wieder einmal, nach 2017 und 2018.

Der Höhenflug von Jan Scherrer wurde beim Laax Open mit Rang vier leicht gebremst. Bild: PD

Es hat nicht sollen sein. «Nur nicht nochmals Vierter», antwortete Jan Scherrer auf die Frage nach der Zielsetzung am Laax Open. Doch der 25-jährige Freestyler aus Ebnat-Kappel jumpte in der 200 m langen Halfpipe erneut auf Rang vier. Was seinem besten Weltcup-Resultat der laufenden Saison entsprach und ihm nach drei Bewerben (5./7./4.) im Gesamtweltcup Position drei einbrachte.

Logisch war Jan Scherrer nach dem Final auf Crap Sogn Gion über den Ausgang des Heim-Events enttäuscht. Nicht nur über die Klassierung, sondern auch die Leistung stellte das Bewegungstalent nicht zufrieden.

«Es lief mir in beiden Runs nicht rund. Für Rang drei hätte ich Glück gebraucht.»

Dies stellte der Mitfavorit, der für einmal im Final wegen der Stimmung an der Pipe ohne Musik auf dem Kopfhörer gefahren ist, selbstkritisch fest. Indirekt sprach er damit die Punktzahl an.

2017 verpasste der neue Schweizer Teamleader das Podest mit der Note 88,75, 2018 waren es 85,0. In den Weltcups zuvor knackte Jan Scherrer die 80er-Marke ebenfalls. Diesmal genügten beim leicht gebremsten Höhenflug 78,0 Punkte für Platz vier. Zudem lagen die Top 3 mit dem ungeschlagenen Weltmeister Scotty James (AUS) an der Spitze nach der Qualifikation in der gleichen Reihenfolge vor dem Ebnat-Kappler.

Es gibt nicht nur Podladtchikov und Burgener

Was anders war als in den Vorjahren: Jan Scherrer zeigte erneut auf, dass es in der Schweiz nicht nur Olympiasieger Iouri Podladtchikov und Pat Burgener gibt. Vielleicht hilft dies der aktuellen Nummer eins, einen Kopfsponsor zu finden. Im Vergleich zu den Alpinen handelt es sich bei den Boardern um Discount-Summen. «Letztes Jahr hatte ich zehn Minuten Fernsehpräsenz, aber ich beschäftige mich nicht mehr damit, konzentriere mich auf den Sport», fügt der zweifache Olympia-Teilnehmer an.

Noch etwas war anders: Die nächtliche Party mit seinen Toggenburger Kollegen fiel diesmal kurz aus, weil Jan Scherrer am Sonntag um neun Uhr in Kloten für den Flug in die USA bereit sein musste. Am Mittwoch findet in Aspen bereits die Qualifikation für die X-Games statt.