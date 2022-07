Katholische Kirche Pfarrer Josef Manser verlässt das Untere Toggenburg – ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht Die Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg braucht einen neuen Pfarrer. Der 58-jährige Josef Manser nimmt eine neue Herausforderung in der Seelsorgeeinheit Gaster wahr.

Pfarrer Josef Manser im Juli 2018. Bild: Michel Canonica

Josef Manser hat als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg und als Dekan auf Ende Januar 2023 seinen Rücktritt eingereicht. Bischof Markus Büchel präsentiert Manser den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern der Seelsorgeeinheit Gaster als neuen Pfarrer. Die Amtseinsetzung in der Seelsorgeeinheit Gaster ist auf Palmsonntag, 2. April 2023 vorgesehen. Ausstehend sind noch die Wahlen in den Kirchgemeinden im Gaster.

Mit 58 Jahren nochmals eine neue Herausforderung

Josef Manser kam im Sommer 2006 als Pfarrer ins Toggenburg. Im Alter von 58 Jahren hat er nun entschieden, nochmals eine neue Herausforderung anzunehmen, wie der Zweckverband der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg in einer Medienmitteilung schreibt.

In seinem Rücktrittsschreiben erwähnt er, dass er sich in der Seelsorge durchwegs sehr gut und breit getragen fühlte, ebenso durch die verschiedenen Gremien und Räte, in denen er mitarbeitete. Er sei dankbar für die Zeit, dankbar, bei guter Gesundheit zu sein, dankbar von allen Seiten grosse Wertschätzung erfahren zu dürfen, dankbar für das, was war und dankbar für das, was kommen wird. Er freue sich auf die verbleibende Zeit.

Der Verwaltungsrat Zweckverband und die Kirchenverwaltungsräte bedauern gemäss Mitteilung den Entscheid von Josef Manser und hoffen auf eine gute Nachfolgelösung. Einen neuen Pfarrer gibt es noch nicht. Zur Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg gehören Bütschwil, Ganterschwil, Lütisburg, Mosnang, Mühlrüti und Libingen.

Wie Manser selbst auf der Website der Seelsorgeeinheit mitteilt, plant er die Ersatzwahl Dekan Wil-Wattwil für die Dekanatsversammlung am 16. November in Alt St.Johann.

Neuer Teamkoordinator der Seelsorgeeinheit

Bereits ab 1. August übernimmt Michael Steuer die Funktion des Teamkoordinators der Seelsorgeeinheit. Der Teamkoordinator beruft die Besprechungen des Pastoralteams aufgrund einer Tagesordnung ein und leitet sie. Er vertritt die Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg nach aussen und nimmt als Vertreter des Pastoralteams an den Sitzungen des Verwaltungsrates des Zweckverbandes teil. Er ist Dienstvorgesetzter der Mitglieder des Pastoralteams und führt mit ihnen Mitarbeitergespräche zusammen mit dem Personalverantwortlichen des Zweckverbandes. (pd)