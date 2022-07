Kantonsschule Ein Einheimischer war der Notenbeste ̶ Abschlussfeiern an der Kanti Wattwil Festlicher Abschluss für 196 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wattwil.

Der Notenbeste Marco Kressig, Mitte mit Diplom, wird umrahmt von weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern. Bild: PD

«Ich freue mich, Sie hier zu sehen, so ungewohnt herausgeputzt und sichtlich ausgeschlafener als manchmal in den letzten drei oder vier Jahren», begrüsste Rektor Martin Gauer die Absolventinnen und Absolventen mit einem Augenzwinkern.

In seiner Rede blickte er zurück auf die letzten vier Jahre an der Kanti. «Sie werden merken, dass sich auch unabhängig von Corona bei Ihnen während Ihrer Kanti-Zeit ganz vieles verändert hat. Mit Ihrem Lernen haben Sie sich nicht nur neues Wissen angeeignet, sondern auch Ihren Horizont erweitert und eine andere Sichtweise auf die Welt bekommen.»

Gauer ergänzte: «Das war nie so wichtig wie heute, wenn wir in die USA nach Donald Trump oder nach Russland und in die Ukraine blicken und dabei sehen, wie schwierig und vor allem wie wichtig es ist, Fakten von Fake News unterscheiden zu können – und auch unterscheiden zu wollen.»

Neben dem Diplom erhielten die Abschlussschülerinnen und -schüler auch eine Rose. Bild: PD

Chor und Band umrahmten den Anlass

196 Schülerinnen und Schüler, 59 an der FMS und 137 am Gymnasium, erhielten auf der Bühne ihre Abschlusszeugnisse. Musikalisch umrahmt wurden die Abschlussfeiern von «cantacanti» und «ginger beer», dem Chor und der Band der Kanti.

Die besten Abschlüsse der verschiedenen Abteilungen und Schwerpunktfächer wurden ebenso gewürdigt und prämiert wie die besten Maturaarbeiten oder spezielle Erfolge der Schülerinnen und Schüler bei Wettbewerben wie bei Schweizer Jugend forscht. Für den besten Abschluss des gesamten Jahrgangs wurde Marco Kressig aus Wattwil vom Lions Club Rapperswil ein Preis von 500 Franken überreicht. (pd)