Kantonsratspräsidium tagte in Lütisburg Einmal im Jahr hält das Kantonsratspräsidium (KR) eine Landsitzung ab. In der Regel findet diese am Wohnort oder in der Region der Präsidentin oder des Präsidenten statt. Peter Jenni

Das KR-Präsidium: Daniel Baumgartner, Vizepräsident; Michael Götte, Peter Hartmann und Beat Tinner, Fraktionspräsidenten; Imelda Stadler, Präsidentin; René Bühler und Seline Heim-Keller, Stimmenzähler; Lukas Schmucki, Vizestaatssekretär sowie Andreas Widmer, Fraktionspräsident (von links). Bild: Peter Jenni

Auf Einladung von Kantonsratspräsidentin Imelda Stadler tagte das Präsidium am Mittwochnachmittag im Mehrzweckgebäude in Lütisburg. In erster Linie habe die Sitzung der Vorbereitung der Septembersession gedient. Allerdings seien auch kantonale Themen der November-Abstimmung, Erweiterung Regionalgefängnis Altstätten und Gesetz über die Berufsbildung, erörtert worden, erklärten Imelda Stadler und Vizestaatssekretär Lukas Schmucki. Als Gäste konnte Imelda Stadler an der Sitzung die Betreuer des Jugendparlaments begrüssen, Roger Zahner und Mirjam Schiegg. Im Anschluss an den politischen Teil stand zum Ausklang ein Nachtessen im Hotel Landgasthof Rössli in Tufertschwil auf dem Programm.