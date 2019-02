Kantonsrat: Fragen zur Verbilligung der Krankenkassen-Prämien In einer Anfrage hatte sich der SP-Kantonsrat Dario Sulzer aus Wil nach den Eckwerten für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV) für das laufende Jahr erkundigt. Nun hat der Regierungsrat geantwortet. Martin Knoepfel

In den vergangenen Jahren war gemäss Regierungsrat immer weniger Geld für die individuelle Prämienverbilligung verfügbar. (Bild: Fotolia)

Kantonsrat Dario Sulzer (SP, Wil) hatte sich in einer Anfrage sich nach den Eckwerten für die Individuelle Prämienverbilligung (IPV) für das laufende Jahr erkundigt. In seiner Antwort schreibt der Regierungsrat, dass in den letzten Jahren immer weniger Geld für die ordentliche IPV verfügbar gewesen sei. Der Grund liege darin, dass immer mehr Geld für die IPV für Bezüger von Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe und für Verlustscheine für nicht bezahlte Prämien ausgegeben werden müsse. Deshalb seien die Beiträge für die IPV weniger stark gestiegen als die Prämien für die Krankenversicherung.

Zudem hätten verschiedene Massnahmen dazu geführt, dass immer weniger Leute Anrecht auf IPV haben. Schliesslich weist der Regierungsrat darauf hin, dass nicht nur die Belastungsgrenzen erhöht wurden, sondern auch der Anteil des Vermögens, der für die Berechnung zählt. Zudem wurde aufs laufende Jahr der Kinderabzug für die IPV gesenkt.

Für 2019 stehen für die IPV knapp 70 Millionen Franken zur Verfügung. Die Zahl der Personen, die Anrecht auf die IPV haben, dürfte laut der Antwort des Regierungsrates um rund 3000 auf 62'000 Personen sinken.