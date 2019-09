Kanti Wattwil setzt sich für mehr Biodiversität ein: Zunächst eine Schlammschlacht für spätere Grünflächen Eine Projektgruppe der Kanti Wattwil schuftet bei garstigem Wetter, um mehr Biodiversität zu ermöglichen. Timon Kobelt

Wer gegenwärtig am Haupteingang der Kanti Wattwil vorbeiläuft, dürfte nicht schlecht staunen. In der sanften Schräge neben der Treppe des Haupteingangs, wo vor kurzem noch Pflanzen wie Kirschlorbeer und Cotoneaster zu sehen waren, sieht es gegenwärtig eher aus wie am Open Air St.Gallen zu Regenzeiten. Schlamm und Dreck statt Pflanzen dominieren die Szenerie.

Doch schon im nächsten Frühling wird die Brache vergessen sein. Dann soll nämlich eine Blumenwiese an gleicher Stelle blühen. Des Weiteren entstehen auf dieser Fläche Steinmauern, Asthaufen, Wildsträucher mit Beeren und ein Feuchtbiotop. Hinter der Aktion steckt eine kleine Projektgruppe der Kanti Wattwil, bestehend aus fünf Schülerinnen und Schülern, zwei Lehrpersonen und einem Biologieassistenten. Diese Gruppe beteiligt sich im Rahmen der jährlichen Projektwoche vor den Herbstferien an der «Mission B», deren Ziel es ist, mehr Biodiversität zu schaffen. Unter Biodiversität versteht man die Vielfalt des Lebens. Sie hat sich in Milliarden von Jahren entwickelt und umfasst alle Pflanzen- und Tierarten sowie Ökosysteme, ist auf der Website von «Mission B» zu lesen.

Schülerinnen und Schüler geben vollen Einsatz

Die Kanti Wattwil möchte ihren Teil dazu beitragen, die biodiversen Flächen zu erhöhen. «Mit einer kleinen Aktion kann schon viel bewirkt werden», sagt Gabriela Lutz, Biologielehrerin an der Kanti Wattwil und Leiterin der kleinen Projektgruppe. Durch ein vielfältiges Angebot an Pflanzen wolle man vielen Insekten Lebensraum und Nahrung bieten. Die Wildsträucher mit Beeren seien vor allem für Vögel willkommene Nistmöglichkeiten. Die Steinmauern würden das Ganze ästhetisch abrunden und seien ideal für Eidechsen und Blindschleichen.

Muskelkraft ist beim Schleppen der Steinplatten gefragt. (Bild: Timon Kobelt)

Die fünf Schülerinnen und Schüler arbeiten mit viel Verve. Sie schleppen Steinplatten, schaufeln und pickeln. Und das bei äusserst garstigen Wetterbedingungen. «Es ist mal etwas Anderes, eine schöne Abwechslung zum Schulalltag», sagt Schüler Thomas Frei. Er finde es wichtig, dass etwas gegen die schwindende Biodiversität unternommen werde. Seine Kollegin Claudia Rüegg ergänzt:

«Der Teamgeist macht es aus. Es ist schön, dass wir hier ein konkretes Resultat für unsere Arbeit sehen.»

Ausserdem sei es eine wertvolle Erfahrung zu wissen, was es bedeute, den ganzen Tag im Freien zu arbeiten.

Projekt-Gruppe trotzt dem schlechten Wetter

Gabriela Lutz ist stolz auf ihre Schüler: «Sie sind wirklich super. Unglaublich, wie hart sie arbeiten.» Dabei sei es zunächst unklar gewesen, ob das Projekt überhaupt habe ausgeschrieben werden können. «Es haben sich am Anfang zu wenig Schülerinnen und Schüler gemeldet. Doch unser Biologieassistent Peter Mäder hat in den Klassen Werbung gemacht und so hat es doch geklappt», erklärt die Biologielehrerin. Peter Mäder fungiert als technischer Leiter des Projekts, da er bereits bei vielen Naturschutzprojekten mitgewirkt hat.

Trotz des schlechten Wetters hätten sie untereinander «dä Gaudi», sagt Gabriela Lutz. «Teilweise steckten wir fast knietief im Morast. Ich persönlich bin mit einer schweren Platte in der Hand beinahe im Schlamm versunken», sagt die klein gewachsene Lehrerin fröhlich. Es sei aber noch nicht so weit gekommen, dass sie jemanden mit einem Seil hätten herausziehen müssen.