Kanti Wattwil: Die Politik soll nicht aus dem Klassenzimmer ausgesperrt werden

Der Kanton schätzt es, wenn Schüler an Mittelschulen politisch debattieren. Daniele Favazzo, Lehrer an der Kanti Wattwil, fördert dies in seinen Klassen regelmässig, so auch vor den nächsten Abstimmungen. Das «Toggenburger Tagblatt» besuchte eine seiner Lektionen.