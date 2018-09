Toggenburg wird zur Taekwondo-Hochburg

Die Schweizer Meisterschaft in Taekwondo in der Markthalle in Wattwil findet am Wochenende vom 15. und 16. September statt. Am Samstag werden jeweils von 10 bis 12 und von 13.30 bis 18 Uhr die Titel in den «Formenläufen» vergeben. Am Sonntag zu denselben Zeiten die Titel im «Olympischen Wettkampf».

Die Formen sind festgelegte Schritt- und Technikfolgen. Sie erinnern an einen Kampf gegen imaginäre Gegner und dienen der Automatisierung von Bewegungsfolgen. Der olympische Wettkampf wird am Anlass von mehreren Punktrichtern bewertet und von einem Kampfrichter geleitet. Der Wettkampf geht über drei Runden à jeweils zwei Minuten, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchen, mit Taekwondo-Techniken den Gegner zu treffen (Vollkontakt). Je nach getroffener Körperstelle (Torso zwei Punkte; Kopf drei Punkte) werden die Punkte vergeben. Für Drehtechniken wird ein Zusatzpunkt vergeben. Der Wettkampf kann auch durch ein K.O. entschieden werden.

Zu den Schweizer Meisterschaften wird freier Eintritt gewährt. Taekwondo bedeutet übrigens übersetzt der «Weg des Fusses und der Hand». In Wattwil wird das Südkoreanische Taekwondo, welches zu den Olympischen Sportarten zählt, unterrichtet. (uhu/lim)