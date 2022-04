Kaltluftsee Fasziniert vom Phänomen der Kaltluftseen – Hintergräppelen schlägt Minusrekorde Hintergräppelen, er wohl kälteste Ort der Nordostschweiz, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Stephan Vogt hat eine private Messstation eingerichtet und beobachtet den Ort und misst regelmässig die Temperatur.

Stephan Vogt bei einer Temperaturmessung vor Ort auf der Hintergräppelen. Bild: PD

Stephan Vogt, Initiant der Messstation Hintergräppelen, gab am Freitagabend in Wildhaus Einblick in sein Hobby. Dabei wurde deutlich, dass der Mitarbeiter von Meteo Schweiz bereits im zarten Alter von zehn Jahren erste Wettertabellen erstellte. «Damals noch von Hand geführt und einfach basierend auf der Faszination für die Kälte an meinem Wohnort im Kanton Thurgau», so der Referent.

Auf Hintergräppelen aufmerksam wurde er im Jahr 1987, bei einem Klassenlager in Wildhaus. «Wir besuchten die Messstation auf dem Säntis und ab diesem Zeitpunkt wollte ich mehr über die Wetterphänomene in der Region wissen,» liess er die Anwesenden wissen. Stephan Vogt hielt seinen Vortrag, auf Einladung des Vereins LoT (Lebenswertes oberstes Toggenburg), nach der Hauptversammlung.

Doch war braucht es eigentlich, damit ein Kaltluftsee entsteht? Die Gleichung, je höher, desto kälter, greife zu kurz, sagt Stephan Vogt.

Stephan Vogt, Initiant der privaten Messstation auf der Alp Hintergräppelen. Bild: Adi Lippuner

«Ein zentraler Aspekt ist die Geländeform. Im Bereich der Alp Hintergräppelen hat sich durch Karstprozesse eine geschlossene Senke ausgebildet, in welcher sich bei günstigen Bedingungen kalte Luft sammeln und weiter auskühlen kann.»

«Diese günstigen Bedingungen für extrem tiefe Minima sind dann gegeben, wenn nach einem Neuschnee-Ereignis sehr kalte und trockene Luft mit arktischem oder sibirischem Ursprung die Alpen erreicht, der Wind einschläft und keine Bewölkung vorhanden ist.»

Grosse Unterschiede auf kleinem Raum

Während in der Senke bei idealen Bedingungen arktische Temperaturen herrschen – der Referent zeigte ein Bild mit den Daten von Minus 34,9 Grad – kann es wenige Höhenmeter weiter oben bereits 10 oder gar 20 Grad wärmer sein, erklärte Stephan Vogt. Der bisherige Kälterekord, gemessen am 6. Januar 2017, liegt gar bei Minus 38,2 Grad.

Und weil er diesen Ort immer wieder besucht, steht seit 2016 eine private Messstation auf der Alp Hintergräppelen. «Ich liebe mein Hobby, das ich unabhängig von der Tätigkeit von Meteo Schweiz betreibe. Dabei geht es einerseits um das Phänomen des Kaltluftsees, aber auch um die Natur und damit verbunden die wunderbare Formenvielfalt der Reifekristalle.»