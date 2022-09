Käserei Stofel «Das Erlebnis bleibt unvergessen»: Dieser Werdenberger räumt mit seinem Sauerkäse bei den Swiss Cheese Awards ab An den Swiss Cheese Awards im Walliser Val de Bagnes wurde Thomas Stadelmann aus Unterwasser mit seinem Werdenberger Sauerkäse AOP zum Schweizer Meister gekürt. Für ihn ist dies eine Bestätigung für die harte Arbeit, die er in seinen Betrieb steckt.

Marianne und Thomas Stadelmann mit der Auszeichnung für den «gereiften Werdenberger Sauerkäse AOP». Bild: Adi Lippuner

Ein Schweizer-Meister-Titel muss verdient werden, beispielsweise über 60 Tage hinweg. So lange benötigt der Werdenberger Sauerkäse AOP von Thomas Stadelmann von der Käserei Stofel in Unterwasser, bis er reif ist. Diesen reichte Stadelmann bei den Swiss Cheese Awards in der Kategorie Bloderkäse und Sauerkäse AOP ein.

An der Veranstaltung im Walliser Val de Bagnes am vergangenen Donnerstag, 22. September, wurde Stadelmann mit seinem Sauerkäse Schweizer Meister. «Als gebürtiger Entlebucher musste ich mich zuerst mit dieser regionalen Spezialität vertraut machen und begann vor rund 20 Jahren in Unterwasser mit der Produktion», blickt Stadelmann auf die langjährige Erfahrung zurück.

Walliser Publikum war offen für den Werdenberger Sauerkäse

Aktuell müsse der gereifte Sauerkäse AOP noch die regionale Bezeichnung «Werdenberger» tragen, es werde aber angestrebt, dass neu auch «gereifter Toggenburger Sauerkäse AOP» als eingetragene Bezeichnung erlaubt werde, so die Erklärung von Thomas Stadelmann.

Dass seine Kundschaft sowohl den Bloderkäse AOP als auch den gereiften Werdenberger Sauerkäse AOP schätzt, zeigen die Verkaufszahlen im mit Eigenkreationen gut bestückten Geschäft. «Für die Jury war wichtig, dass Produkte ausgezeichnet werden, die bei der Kundschaft ankommen», so das Resümee des frisch gekürten Schweizer Meisters.

Gefreut habe ihn auch, dass die Walliser Käseliebhaber offen waren für die in ihrem Umfeld unbekannte Spezialität aus der Ostschweiz und diese auch gerne probierten. «Dass unser Betrieb diese Auszeichnung erhielt, ist eine Bestätigung der Arbeit, die wir mit Herzblut machen», so Thomas Stadelmann. Sozusagen als Tüpfelchen auf dem I gab es für den Toggenburger Bio-Blumenkäse, einer Eigenkreation des Käsers, ein Diplom.

150 Juroren bewerten 1064 Käsesorten von 300 Produzenten

Die zwölfte Ausgabe der Swiss Cheese Awards war einmal mehr eine Herausforderung für die insgesamt 150 Juroren, galt es doch, 1064 Käse von 300 Produzenten, aufgeteilt in 32 Kategorien, zu bewerten. Ziel dieses Wettbewerbs ist die Förderung des Käses, aber auch die Möglichkeit für die Produzenten, ihre Erzeugnisse zu präsentieren und bewerten zu lassen.

Ein Mitglied der Jury probiert sich durch das Käseangebot. Bild: Gabriel Monnet / EPA

Die Auszeichnung holte sich Thomas Stadelmann persönlich in Le Châbles im Walliser Val de Bagnes ab. Dies mit einer langen Fahrt am Freitag und der nächtlichen Heimfahrt vom abgelegenen Walliser Tal.

«Trotz der anstrengenden Fahrt war es ein herrliches Erlebnis. Die Begegnung mit Berufskollegen, die guten Gespräche und auch die feierliche Verleihung der Auszeichnungen bleiben unvergessen», sagt Stadelmann.

Ein Blick auf die Siegerliste zeigt, dass ein Gruyere AOP aus Montbovon des Titel Swiss Champion tragen darf. In den weiteren Kategorien holte sich Hans Näf aus Niederbüren beim Appenzeller den Sieg, beim Rohmilch Tilsiter haben der in Stein SG wohnhafte Arnold Forrer und sein Geschäftspartner Franz Rüdisüli, Rüttiberg Käse AG, Rufi abgeräumt.

Weitere Titel gingen an Reto Güntensberger, Bütschwil für das Rauchmutschli, an Walter Hungerbühler, Oberrindal, für die «Ziegenperle» und an Philipp Müller, Lütisburg Station für die Käseinnovation «Weingestein». Das Gros der Titel räumten die Westschweizer Käser ab, vereinzelt tauchen auf der Rangliste einige Ostschweizer mit einem Diplom auf.