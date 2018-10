Käse aus Bazenheid bei Wettbewerb an der Olma ausgezeichnet Martin Dobler von der Käserei Rohner in Bazenheid belegte an der Olma Alpkäse-Prämierung mit seinem Mythen Alpkäse den dritten Platz in der Kategorie Halbhartkäse. Beat Lanzendorfer

Martin Dobler, der in Hoffeld wohnt und in Bazenheid arbeitet, mit seinem prämierten Mythen Alpkäse. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Er ist aromatisch, hat einen milden Geschmack und fühlt sich auf der Zunge sehr fein an. Diesen Eindruck hatten auch die Experten der 18. Olma Alpkäse-Prämierung und wählten den Mythen Alpkäse von Martin Dobler, Hoffeld, und Simon Koller, Appenzell, am 12. Oktober in der Kategorie Halbhartkäse auf den dritten Rang.

Produziert worden ist die Spezialität im vergangenen Sommer im Kanton Schwyz, wo die beiden Preisträger hundert Tage auf der Alp Gummen verbrachten und die von den Bauern angelieferte Milch verarbeiteten. Nebst den 1000 Laiben Mythen Alpkäse, was 7000 Kilogramm Käse entspricht, stellten Martin Dobler und Simon Koller 2000 Mutschli her. Den Käse vermarkten sie in Eigenregie. Er ist unter anderem auch in der Käserei Rohner in Bazenheid erhältlich, in der Martin Dobler als Käser angestellt ist.

Der Berufsmann aus Hoffeld freut sich über die Auszeichnung: «Ich habe zum dritten Mal einen Sommer auf einer Alp verbracht, es ist schön, wenn man für seine Arbeit eine Belohnung in dieser Form erhält.» So sehen es auch seine Arbeitgeber Arnold und Heidi Rohner: «Wir freuen uns mit Martin und sind stolz über seine Auszeichnung.»

Vor seinem Aufenthalt in der Innerschweiz verbrachte der Prämierte bereits zwei Sommer im Bündnerland. Er hat vor, im kommenden Jahr erneut auf einer Alp seinen Alpkäse herzustellen.

Fünf Kategorien werden an der Olma ausgezeichnet

Bei der Alpkäse-Prämierung an der Olma werden die besten Alpkäse aus fünf Kategorien (Halbhart-, Hart- und Hobelkäse, Mutschli sowie Schaf-/Ziegenkäse) ausgezeichnet. Zugelassen werden Sorten, für die Milch im Sömmerungsgebiet gemolken und auch dort verarbeitet worden ist.