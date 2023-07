JUBILÄUM Mit Marc Sway, Seven und einer 96-jährigen Frau: Kirchberg hat zehn Tage lang durchgefeiert Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es Konzerte in der Kirchberger Eintracht. Das wurde während eineinhalb Wochen gefeiert. Auf der Bühne machte am Samstag Marc Sway den Abschluss.

Marc Sway heizte trotz Hitze am Samstagabend in Kirchberg ein. Bild: Christoph Heer

«Seven hat mir gesagt, dass er immer wieder gerne zu uns nach Kirchberg kommt. Und er hat sich gar bedankt dafür, dass er erneut auf unserer Bühne stehen durfte.» Das sagte Bruno Metzger. Patrick Egli, David Fust und er bilden den Vorstand des Konzertvereins Eintracht. Zusammen mit diversen Helfenden haben sie während zehn Tagen ein Jubiläumsfest organisiert.

Denn seit 25 Jahren finden in der Eintracht Konzerte statt, welche nicht nur einheimisches Publikum anziehen. Bruno Metzger sagte rückblickend auf die zehntägigen Feierlichkeiten: «Für mich persönlich und kulturell gesehen waren die Abende mit Lucky Wüthrich und Riklin & Schaub die Höhepunkte. Vom Ambiente her gehört der letzte Donnerstagabend zur Krönung. Rund 500 Personen waren anwesend.» Und da war noch diese Frau, die ebenfalls bis weit in die Nacht die Eintracht beehrte. «Ich habe sie kennen gelernt und erfuhr, dass sie bewundernswerte 96 Jahre alt ist», sagte der Eintracht-Chef.

Am Donnerstagabend waren rund 500 Personen auf dem Areal. Bild: zvg

Marc Sway zum Abschluss

Kaum ein Durchkommen gab es am Samstagabend. Während Dutzende Gäste im neu errichteten Biergarten den Abend genossen, drängten sich zuweilen immer mehr Personen ins Lokal. Der Grund: Marc Sway hatte sich angesagt und eröffnete mit seinem Hit «Severina» den Konzertabend, der das Ende der Feierlichkeiten darstellte.

Für Bruno Metzger ein idealer Abschluss. «Mich hat am meisten gefreut, dass fast alle meine aktuellen Stammgäste und auch solche, die mich schon vor 20 oder 25 Jahren besucht haben, gekommen sind», sagte er. Ein Gast erwähnte: «Ohne Bruno und seine Eintracht wäre Kirchberg trostlos.»

Metzger selbst will das Ganze jetzt erst einmal sacken lassen, ehe es mit dem Herbstprogramm losgeht. «Unser neuer Biergarten wird weiterhin ein Herzstück unseres Lokals bilden», sagte er.