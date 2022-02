Der Verein Rickenloipe feiert sein Jubiläum am 12. und 13. Februar gemeinsam mit den Freunden des Langlaufsports. Am Samstag lädt ein Hochmoordörfli rund um das Clubhaus mit diversen Ständen zum Verweilen ein.

Zum Festprogramm gehören eine Langlaufschule, diverse Materialtests, ein Glücksrad, ein Wachsservice sowie verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten. Kinder dürfen sich zwischen 9 und 16 Uhr auf den Zwergen-Parcours begeben, auf dem mehrere Posten bewältigt werden müssen. Bei erfolgreicher Absolvierung locken attraktive Belohnungen.

Tags darauf organisiert der Verein ein Langlaufrennen in Anlehnung an die Volksläufe früherer Jahre. Kinder bis 12 Jahre (700 Meter, freie Technik) begeben sich um 9.30 Uhr auf die Strecke. Für Jugendliche (13 bis 16 Jahre, drei Kilometer, freie Technik) fällt der Startschuss um 10 Uhr. Anschliessend laufen die Erwachsenen (Frauen ab 10.45 Uhr, Männer ab 11.30 Uhr) zehn Kilometer in freier Technik.

Letzter Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten mit Start um etwa 13.30 Uhr ist das Staffelrennen mit Gruppen à jeweils drei Personen. Gelaufen werden 3x3 Kilometer in der freien Technik. (bl)