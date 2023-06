Jubiläum Die Musikgesellschaft Bazenheid feiert ihren 150. Geburtstag – warum sich die Feierlichkeiten über mehr als zwölf Monate erstrecken Sieben Männer waren im Jahre 1873 der Meinung, Bazenheid würde eine eigene Musikgesellschaft gut anstehen. Nach der Gründung stellte sich Melchior Lang als Dirigent zur Verfügung. Aus anfänglich

7 Mitgliedern sind 44 geworden – rund die Hälfte davon sind Frauen.

Die Musikgesellschaft Bazenheid hat aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens in den kommenden zwölf Monaten einiges vor. Rechts OK-Präsident Max Keller. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer ein derart hohes Alter erreicht, darf auch einmal etwas länger feiern. Die Musikgesellschaft Bazenheid (MuGeBa) wird in diesem Jahr 150. Weil die Festivitäten über das Jubiläumsjahr hinausgehen, stehen die geplanten Aktivitäten unter dem Motto «EIS-FÜF-EIS».

Ein neunköpfiges Organisationskomitee hat sich vor etwas mehr als einem halben Jahr zusammengetan, um dem Jubiläum einen würdigen Rahmen zu verleihen. Ihm steht Max Keller als Präsident vor.

Acht Anlässe sind geplant

Die MuGeBa möchte ihr Jubiläum gemeinsam mit der Bevölkerung feiern und plant deshalb, mehrmals vor Publikum aufzutreten. «Schtartschuss» ist das Sommeranfangsfest am 16. Juni beim Eichbüelschulhaus mit Gastauftritten der Blechharmonie Kirchberg, der Musig Gähwil, dem Männerchor Bazenheid sowie den Starter Winds, dem musikalischen Nachwuchs der Dörfer Kirchberg, Bazenheid und Gähwil.

Weitere Anlässe in diesem Jahr sind der Auftritt beim «Johrmarkt» am 16. September beim Bahnhof, eine «Gmeindsrundi» am 22. Oktober sowie die «Silveschter-Tuur» am 31. Dezember. Der Auftakt ins 151. Vereinsjahr erfolgt mit den Unterhaltungsabenden am 12. und 13. Januar 2024. Mit grossen Schritten geht es dann zum eigentlichen Festakt im Mai. Vorher wird am 27. April beim «Marschmusig-Marathon» noch die Frage beantwortet: Wie viele Kilometer läuft die Musikgesellschaft Bazenheid beim Marschblasen in einer Stunde? Mit der kantonalen Veteranentagung vom 9. Mai 2024 wird der musikalische Festtag für die verdienten Musikanten und Musikantinnen des Kantons St.Gallen in Bazenheid gefeiert.

Im Wonnemonat bekommt die MuGeBa dann ein komplett neues Aussehen. Der Jubiläumsabend mit Neuuniformierung am 24. Mai 2024 ist der Auftakt eines Zwei-Tage-Festes, das am 25. Mai mit «Bazeheid Fiiret» seinen Höhepunkt erreicht. Der Tag soll auch als Vorbereitung und letzter Test für alle teilnehmenden Vereine des kantonalen Musikfestes vom

14. bis 16. Juni 2024 in Mels dienen. An diesem Abend werden die Kantonalen Veteranen des Musikkreises Toggenburg für 25 Jahre Mitwirken in der Musik geehrt. Zum Programm der MuGeBa sagt OK-Präsident Max Keller: «Das neunköpfige OK ist überzeugt, dass alle Musikfreunde auf ihre Kosten kommen.»

Aus den Anfängen der Musikgesellschaft

Die Anfänge der Musikgesellschaft Bazenheid gehen auf das Jahr 1873 zurück. Sieben Männer waren damals der Meinung, es sei an der Zeit, im Dorf eine Musikgesellschaft zu gründen. Treibende Kraft war Melchior Lang, der sich bis 1886 auch als Dirigent zur Verfügung stellte. Wer den Verein als Präsident führte, lässt sich nicht mehr feststellen – hierzu fehlen die Protokolle. Entsprechende Unterlagen sind auch nicht im von Gebhard Helg verfassten «goldenen Buch» zu finden. Die Mitgliederzahl nahm ständig zu. Gehörten nach einem Jahrzehnt zehn Männer dazu, hatte sich dieser Wert beim 95-Jahr-Jubiläum 1968 auf 33 erhöht.

War die MuGeBa während fast 100 Jahren eine reine Männergesellschaft, hat sich dies in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Heute sind fast die Hälfte der 44 Mitglieder Frauen. Die erste war 1968 Margrit Gahler, die Tochter des einstigen Bärenwirts an der Bahnhofstrasse.

Zu den besonderen Ereignissen in der Vergangenheit gehörten die Neuuniformierungen. Belegt sind bisher fünf «Tenue-Wechsel». Die letzte Neueinkleidung geht auf das Jahr 2003 zurück. Nach 21 Jahren wird die Geschichte der gelben Uniform mit schwarzer Hose und etwas höherem Uniform-Hut im Mai des nächsten Jahres zu Ende gehen. Das neue Aussehen wird bis im Mai 2024 aber noch geheim gehalten.

Die Ehrenpräsidenten und die Fähnriche

Für ihre Verdienste rund um die MuGeBa ist drei ehemaligen, langjährigen Präsidenten das Prädikat «Ehrenpräsident» verliehen worden. Der heute 82-jährige Kurt Holenstein stand dem Verein von 1975 bis 1989 während 14 Jahren vor. Auf ein Jahrzehnt Präsidentschaft bringen es Armin Rütsche (1999 bis 2009) und Patrick Bernhardsgrütter (2009 bis 2019). Beide gehören als Posaunisten weiterhin dem Verein an.

Seit vier Jahren wird die Musikgesellschaft von Peter Mannhart geführt. Eine wichtige Funktion nehmen auch die Fähnriche ein. Die drei letzten beweisen dabei eine besondere Treue zum Amt. Heinz Schrepfer führte die Musikantinnen und Musikanten als Fahnenträger von 1969 bis 1998 an. Sein Nachfolger Andi Kyburz amtete von 1998–2003.

Vor nunmehr 19 Jahren hat Martin Stadler das Amt des Bannerträgers übernommen. Er wird 2024 für zwanzig Jahre Fähnrich-Tätigkeit als Ehrenmitglied der Musikgesellschaft Bazenheid geehrt.