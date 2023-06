Jubiläum Der Budoclub Toggenburg feierte sein 50-jähriges Bestehen und erhielt von der IG St.Galler Sportverbände das begehrte Label «Sport-verein-t» Mit einem Jubiläumsanlass hat der Budoclub Toggenburg am letzten Samstag in der Wattwiler Rietwishalle sein Vereinsjubiläum gefeiert. Die Anwesenden wurden Zeugen gleicher mehrerer Höhepunkte.

Die Mitglieder des Budoclub Toggenburg gehören einem Verein an, der auf eine 50-jährige Geschichte blickt. Bild: PD

Der Budoclub Toggenburg wird 2023 fünfzig Jahre jung. Über die Jahre hinweg hat sich der Verein zu einer festen Grösse in der Region entwickelt. Vereinsmitglieder, Trainer und Unterstützer hätten unzählige Stunden investiert, um die fernöstlichen Kampfsportarten in der Region zu pflegen und zu fördern.

Es sei nicht nur der sportliche Aspekt, der den Budoclub Toggenburg auszeichnet. Auch die gelebten Werte Respekt, Fairness und Gemeinschaftssinn würden den Verein zu etwas Besonderem machen. Der Budoclub Toggenburg wurde vor 50 Jahren mit dem Gedanken gegründet, vor allem den Kindern und Jugendlichen aber auch den Erwachsenen im Toggenburg eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten. Dies stehe auch heute noch im Mittelpunkt des Vereinslebens.

Zur Jubiläumsfeier eingeladen

Am letzten Samstag lud der Verein in der Sporthalle Rietwis in Wattwil zum Jubiläumsanlass ein. Vereinspräsident Mathias Ryser begrüsste alle Gäste und Vereinsmitglieder mit Anekdoten aus den Zeiten der Vereinsgründung im Jahr 1973.

Im Anschluss folgte ein erstes Highlight des Anlasses. Der Budoclub Toggenburg durfte das Label «Sport-verein-t» entgegennehmen. Nach der Übergabe gab es Glückwünsche von Roger Dürig, Verantwortlicher Sport-verein-t des Judo und Jiu-Jitsu Verbandes Ostschweiz, und der Wattwiler Gemeinderätin Manuela Schatzmann.

Zwei Showblöcke der Kampfkunstschule

Danach durften die Gäste verschiedene Kampfsportarten ausprobieren. Beim folgenden Showblock boten die drei Sektionen des Budoclubs Toggenburg eine spektakuläre Show, in welcher die Vorzüge jeder Kampfsportart aufgezeigt wurden. Zudem kamen die Gäste in den Genuss zweier Showblöcke der Kampfkunstschule Wattwil. Sie präsentierten die Sportarten ATK und Taekwondo. (pd)