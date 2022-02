Jubiläum «Der Boom ist ungebrochen»: Der Tennisclub Nesslau feiert 50-Jahr-Jubiläum und hat grosse Pläne für die Zukunft Tennis ist beliebt, fast in jeder Gemeinde des Thurtals gibt es Tennisplätze. Mit 65 Aktivmitgliedern und 59 Junioren ist der Tennisclub Nesslau einer der grossen in der Region. 2022 steht im Zeichen des Jubiläums, zudem soll der Bau eines dritten Platzes vorangetrieben werden.

Der Tennisclub Nesslau plant, jedes Jahr mit den Kindern des Johanneums einen Spielnachmittag durchzuführen. Bild: PD

Am Freitagnachmittag wird es eng auf den beiden Tennisplätzen in Nesslau. Der Juniorenverantwortliche Dermot O’Grady steht mitten zwischen den Kindern und zeigt ihnen spielerisch Kniffs, damit die kleinen und grösseren Junioren ihren Vorbildern auf den Grand-Slam-Plätzen nacheifern können.

59 Junioren werden derzeit auf der Mitgliederliste des Tennisclubs Nesslau geführt. Das Einzugsgebiet? «Vorwiegend die Gemeinde Nesslau, nur einige wenige kommen von weiter oben im Tal zu uns», sagt Roger Theiler. Der Wettkampfchef hat im Verein selbst die Laufbahn vom Junior bis zum Juniorentrainer durchlaufen. 23 Jahre lang engagierte er sich im Vorstand und wurde dafür 2021 zum Ehrenmitglied ernannt.

Nostalgie an der Jubiläumsversammlung

Mit seinem Engagement hat Roger Theiler fast die Hälfte des Vereinsbestehens geprägt, denn in diesem Jahr feiert der Tennisclub sein 50-Jahr-Jubiläum. Dieses wird bei der Hauptversammlung am 12. März gefeiert. Die Mitglieder sind aufgefordert, in nostalgischer Tennisaufmachung oder in Kleidern von anno damals zu erscheinen.

«Wir sind sehr stolz, dass wir im Rahmen dieser Jubiläumsfeier das Label Sport-verein-t entgegennehmen dürfen», sagt Roger Theiler. Die Vereinspräsidentin Eveline O’Grady hat ihren Bildungsurlaub bei der Primarschule Wildhaus-Alt St.Johann genutzt, um das Dossier für die Zertifizierung im vergangenen Jahr zu erstellen und einzureichen. «Wir sind sehr erleichtert, dass wir die Vorgaben erreichen und das Label aus den Händen von Imelda Stadler in Empfang nehmen dürfen.»

Wintertraining in der Halle statt draussen

Obwohl die offenen Tennisplätze in Nesslau noch nicht bespielt werden können und die Jubiläumsfeier geplant sein will, schlagen die Vereinsmitglieder die Bälle übers Netz. Die Teams, die im Mai und Juni bei der Interclub-Meisterschaft antreten werden, trainieren in der Tennishalle in Unterwasser.

Nesslau wird in vier Kategorien antreten, bei den Aktiven und den Jungsenioren sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Roger Theiler, der selbst bei den Jungsenioren mitspielt, sagt, dass die Mannschaften den Aufstieg in die nächsthöhere Liga anstreben. Dass die Damen in dieser Saison erstmals mit zwei Teams an der Interclub-Meisterschaft spielen, freut ihn sehr.

Die Klubmeister Eveline O'Grady und Roger Theiler sind auch wichtige Stützen ihrer Interclub-Teams. Bild: PD

Die übrigen der 65 Aktivmitglieder pflegen eine gute Spielkultur und treffen sich häufig auf den Plätzen für Freundschaftsspiele oder für die Vorbereitung auf die Klubmeisterschaft, die sowohl im Einzel als auch im Doppel ausgetragen wird. Jeweils am Freitagmorgen bietet der Tennislehrer Dermot O’Grady ein Plauschtennis für alle an, unabhängig vom spielerischen Niveau und davon, ob sie Klubmitglieder sind oder nicht.

Einmal in der Woche wird ausserdem ein Plausch-Klubabend durchgeführt. «Das Ziel ist, in einer durchmischten Gruppe einige unbeschwerte Stunden auf dem Tennisplatz zu verbringen und anschliessend bei einem gemütlichen Umtrunk über die Stunden auf dem Court zu fachsimpeln», erklärt Roger Theiler.

Geplant sind ein dritter Platz und ein neues Klubhaus

Das spielerische Highlight für den Tennisnachwuchs ist jeweils der Clientis-Bank-Thur-Cup. In diesem Jahr soll dieses Turnier nicht nur aufs Sportliche ausgerichtet sein. Geplant ist ein Jubiläumsfest auf der Tennisanlage. Dass die Nachwuchsabteilung des Tennisclubs so gross ist, freut Roger Theiler besonders.

«Der Tennissport boomt wieder.»

Vor einigen Jahren hatte der Klub einen kleinen Einbruch bei den Mitgliederzahlen verzeichnet, aber das sei längstens wieder ausgebügelt. Es sei feststellbar, dass gerade Schülerinnen und Schüler die sportliche Kombination von Tennis und Unihockey – das in Nesslau ebenfalls stark ist – ausüben. Die Vereinsverantwortlichen tragen diesem Umstand Rechnung und nutzen dort Synergien, wo es möglich und sinnvoll ist.

Der Vorstand des Tennisclubs Nesslau: (hinten von links) Präsidentin Eveline O'Grady, Dermot O'Grady, Sarah Bösch, Roger Theiler, (vorne von links) Corina Abderhalden und Eliane Kern. Bild: PD

Abgeschlossen wird das Jubiläumsjahr mit einem Lottomatch. Dieser soll dem Klub finanziell helfen, sein neuestes Projekt umzusetzen. «Wir planen, die Anlage um einen dritten Platz zu erweitern und das Klubhaus neu zu bauen», sagt Roger Theiler.

Die Vorarbeiten dazu sind angelaufen. Wenn alles klappt wie gewünscht, soll dieser neue Platz spätestens im Sommer 2024 bespielbar sein. Wenn sich dann die Junioren in ihrem Training noch immer die Plätze teilen müssen, wäre es ein gutes Zeichen. Dafür, dass das Interesse der Kinder am Tennissport und am Tennisclub ungebrochen hoch ist.