Jubiläum Bussgeld für geschwänzte Proben: Harmoniemusik Flawil blickt auf 150 Jahre zurück Eine Ausstellung im Ortsmuseum, ein «MusigSchuppä», Platzkonzerte, ein Brunch und zwei Unterhaltungsevents – die Harmoniemusik Flawil feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit verschiedenen Publikumsveranstaltungen.

«Flower Power» lautete das Motto des Unterhaltungskonzerts der Harmoniemusik Flawil im vergangenen Herbst. Bild: PD

Das Grobkonzept steht, die Marksteine gesetzt. Jetzt kramen die Flawiler Musikantinnen und Musikanten in den Archiven, bereiten Erinnerungen auf, schaffen illustrative Rückblicke, um die Bevölkerung akustisch, aber auch visuell auf eine Zeitreise durch 150 Jahre Vereinsgeschichte mitzunehmen. Und diese umfasst mehrere Stationen, Veranstaltungen, die sich über den Sommer hinweg bis zum Jubiläumskonzert am 11. November erstrecken.

Der Geburtstag des Vereins aber ist der 27. Oktober. Gegründet wurde er 1872 unter dem Namen Blechharmonie Flawil. Die heutige Vereinsbezeichnung «Harmoniemusik» geht auf das Jahr 1929 zurück und war die Folge der Aufnahme von Klarinettenbläsern, also Holzinstrumentalisten.

Eine Männerdomäne

Gälten die Aufnahmekriterien von damals noch heute, müsste die Harmoniemusik auf über die Hälfte seiner aktiven Mitglieder verzichten. Denn bis 1966 war der Verein eine reine Männerdomäne. Und mehr noch: Nur «unbescholtene Bürger» waren zum gemeinschaftlichen Musizieren zugelassen.

Kathrin Dreier, Präsidentin Harmoniemusik Flawil. Bild: Andrea Häusler

Tatsächlich hätten Musikanten in der damaligen Gesellschaft ein hohes Ansehen genossen, weiss Kathrin Dreier, Präsidentin der Harmoniemusik und Querflötistin im Ensemble. Diesen Status hätten auch die Gründer gehabt: «Neun oder zehn Personen, ausschliesslich Sticker aus dem Dorf.» Der Vereinszweck: «In der Tonkunst bildend sich vergnügen, das gesellschaftliche Leben erhöhen und festliche Anlässe verschönern.» Eigentlich das, lacht Kathrin Dreier, was man auch heute noch anstrebe.

500 Franken für acht Instrumente

Zur Instrumentenbeschaffung sei damals ein Kredit von 500 Franken aufgenommen worden, sagt Dreier. «Die Herren reisten nach Freiburg im Breisgau, um für diesen Betrag acht Musikinstrumente zu kaufen.» Uniformen gab es zu jener Zeit freilich noch nicht. Erst im 13. Vereinsjahr präsentierten sich die Musikanten in einheitlichem Tenue. Der Preis für 16 Uniformen? 1072 Franken. Dieser Betrag lässt die – aus heutiger Sicht bescheidene – Busse von 50 Rappen für eine geschwänzte Probe und den Straf-Fünflieber für einen versäumten Auftritt in einem anderen Licht erscheinen.

Ausstellung im Ortsmuseum

Solche und ähnliche Eckdaten und Ereignisse finden sich in der Chronik wieder, welche derzeit in Erarbeitung ist und später Interessierten abgegeben wird. Sie bilden aber auch Elemente der Jubiläumsausstellung im Ortsmuseum Lindengut, die am 26. August mit einem Festakt eröffnet wird und bis im Herbst besichtigt werden kann.

Impression des Flawiler Musikfests im Jahr 1893, 21 Jahre nach der Gründung der Blechharmonie Flawil, beziehungsweise der heutigen Harmoniemusik. Bild: PD

Der Inhalt der Präsentation befindet sich im Aufbau und wird nebst Dokumenten, alten Programmen und allerlei Trouvaillen aus dem Probelokal auch Uniformen und Fahnen aus der Geschichte des Vereins umfassen. Nebst der Ausstellung wird im September, jeweils freitags ab 17 Uhr, die Remise zum stimmungsvollen «MusigSchuppä».

Den Strauss der geplanten Veranstaltungen komplettieren ein Ehemaligentreffen mit öffentlichem Platzkonzert am 3. September, ein Platzkonzert am Herbstmarkt, das Konzert für Junggebliebene am 18. September im Pfarreizentrum, der Sonntagsbrunch am 25. September und schliesslich der genannte Jubiläumsabend im November.

CD zum Jubiläum

Die Geburtsstunde der Harmoniemusik Flawil fällt in eine Zeit, in der, beflügelt von der Gründung der Eidgenössischen Blechmusikgesellschaft im Jahr 1862, regional verschiedene Musikvereine aus der Taufe gehoben wurden. Wobei – mit Ausnahme der 1860 gegründeten Stadtmusik Wil – die meisten Vereine nach Flawil entstanden sind: Lütisburg im Jahr 1882, Zuzwil 1883, Oberbüren 1886 und Bichwil-Oberuzwil gar erst 1907.

Abgesehen von wenigen Märschen, Liedern, Tänzen und Chorälen, fehlte im 19. Jahrhundert ein eigenständiges Blasmusikrepertoire, sodass vornehmlich Bearbeitungen von Orchesterwerken, Opern- und Operettenthemen gespielt wurden. Nicht ganz so alte, aber ältere Aufzeichnungen der Harmoniemusik Flawil sind noch vorhanden. Sie sollen nun digitalisiert und zugänglich gemacht werden.

Kaum Nachwuchsprobleme

Heute spielt die Harmoniemusik, unter der Direktion des 30. Dirigenten in ihrer Geschichte, Michael Müller, in der dritten Stärkeklasse. Das Repertoire reicht von der traditionellen über die konzertante Blasmusik bis zur modernen Unterhaltungsmusik. Seit 1992 existiert mit den HMF Youngsters eine Nachwuchsband, welche die jüngere Generation ins Vereinsleben einbinden soll. Bislang habe man die Austritte stets mit genügend Neumitgliedern kompensieren können, sagt Kathrin Dreier und verweist auf die Hauptversammlung, an der wieder sechs 14- bis 20-Jährige aufgenommen worden seien. Gleichzeitig räumt sie aber ein: «Trotzdem spüren auch wir, dass an der Musikschule, unserem Hauptrekrutierungsort, der Blasmusikinstrumente-Unterricht aktuell weniger gefragt ist.»