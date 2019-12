Josua’s Bakery statt «Abderhalden»: Der Name der dritten Filiale des Unternehmens ist bekannt Die Bäckerei Abderhalden eröffnet im Januar ihre dritte Filiale am Bahnhof Süd in Wattwil.

Der Namensgeber und Chef des neuen Lokals im Bahnhof Süd in Wattwil. Josua Menzi präsentiert die Grittibänzen-Kollektion der Bäckerei Abderhalden. Bild: PD

(pd) Unter dem Namen Josua’s Bakery eröffnet die Traditionsbäckerei Abderhalden im Januar 2020 ihre dritte Filiale im Erdgeschoss des neuen Bahnhofs Süd in Wattwil. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Unternehmens hervor. Das neue Lokal belebt den Neubau am Bahnhof mit frischem Brot und Backwaren aus der Schaubackstube. Die Kundinnen und Kunden dürfen sich gemäss Unternehmen auf Flammkuchen, Snacks, kleine Menus und Kaffee zum Mitnehmen freuen. Zudem bleibt auch in Zukunft das Café an der Poststrasse eine Zeitinsel für Jung und Alt.

Am heutigen Freitag gibt die Josua’s Bakery im Bahnhof Süd einen Vorgeschmack auf ihre hausgemachten Backwaren. Ihren neuen Standort in Wattwil feiert die Bäckerei Abderhalden mit ofenfrischen Grittibänzen.

Grittbänz, Naschereien und Suppe

Die Teigmännchen namens Ueli, Köbi, Seppli, Nöldi und Mäxli werden heute von 8 bis 18Uhr am Marktstand vor dem Laden verkauft. Zusätzlich werden auch Naschereien aus der Konditorei angeboten. Und die hausgemachte Suppe des Chefkochs darf auch probiert werden. Für Personen, die denselben Vornamen wie einer der Grittibänzen tragen, gibt es einen Namensvetter kostenlos als «Chlausgeschenk».