Josua Mettler, das Toggenburger Skitalent, hat einiges vor Der 20-jährige Toggenburger C-Kader-Fahrer von Swiss-Ski fühlt sich bereit für die am kommenden Wochenende beginnende Rennsaison.

Josua Mettler aus Unterwasser fährt auch in der kommenden Saison alle Disziplinen. (Bild: PD)

Mit den ersten FIS-Rennen im Slalom auf der Diavolezza, dem Skigebiet oberhalb von Pontresina, beginnt am 15. und 16. November auch für den Toggenburger C-Kader-Fahrer von Swiss-Ski, Josua Mettler, die neue Rennsaison.

Nach einer langen Vorbereitungszeit mit vielen Konditionseinheiten und Skitrainings auf den Gletschern im Wallis fühlt sich der Nachwuchsfahrer aus dem Obertoggenburg, der in Unterwasser wohnt, bereit: «Ich konnte alle Trainings ohne grösseren Probleme absolvieren. Dementsprechend schaue ich optimistisch auf die kommende Saison.»

Der 20-jährige Modellathlet bringt bei einer Grösse von 176 Zentimetern 78 Kilogramm auf die Waage.

Europacup-Rennen im Visier

In der Tat hat sich der Fussballfan des FC St. Gallen im letzten Winter mit zwei Medaillen an den U21-Schweizer-Meisterschaften (Rang 3 im Slalom und Rang 2 in der Abfahrt) eine gute Ausgangslage geschaffen.

Mettler fühlt sich immer noch als Allrounder und ist in den FIS-Punktelisten altersentsprechend gut positioniert. So wird er von guten Startnummern profitieren können.

«In diesem Winter geht es für mich wohl auch darum, den einen oder anderen Startplatz an einem Europacup-Rennen zu erhalten. In welcher Disziplin dies der Fall sein wird, werden die Rennen im November und Dezember zeigen», so der aufstrebende Athlet des SSC Toggenburg, der sich überall fast gleich wohl fühlt. (pd)

