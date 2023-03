Jost Bürgi Von Lichtensteig nach St.Gallen und New York: Der «Erfinder der Sekunde» wird im Wakker-Jahr besonders geehrt An der Jahresver­sammlung des Stiftungsrates der Jost-Bürgi-Gedächtnisstiftung wurde ein ganz spezielles 2023 in die Wege geleitet. Unter anderem ist eine grosse Sonderausstellung in der Kantonshauptstadt St.Gallen geplant.

Der Stiftungsrat der Jost-Bürgi-Gedächtnisstiftung: Mathias Müller (Stadtpräsident), René Stäheli (Stiftungspräsident), Milo Zuparic (Vertreter Ortsgemeinde). Im Hintergrund das Bürgi-Denkmal. Bild: PD

Der Lichtensteiger Jost Bürgi gehört heute zu den bekanntesten 20 Persönlichkeiten der Ostschweiz. Die Jost-Bürgi-Gedächtnisstiftung setzt sich dafür ein, dass die Bekanntheit des grossen Mathematikers, Uhrenmachers und Astronomen weiter steigt. Wie die Stiftung in einer aktuellen Mitteilung schreibt, widmet ihm nun das Kultur­museum St.Gallen eine grosse Ausstellung. Eröffnet wird diese am 15. September. Sie dauert bis zum 3. März 2024.

Szenische Führungen in Lichtensteig

Auch in Lichtensteig wurden in den letzten Jahren viele Bemühungen unternommen, um das Werk von Jost Bürgi sichtbar und zugänglich zu machen. Unter anderem wurde die Primarschule nach ihm benannt und ein Denkmal reaktiviert. Nicht zuletzt hat sich das Jost-Bürgi-Symposium international etabliert: Jedes Jahr treffen sich Wissenschaftlerinnen und Experten aus aller Welt im Toggenburger Städtchen. Ausserdem finden regelmässig Veranstaltungen statt, wie das monatlich Onlineformat «Faszinierende Macher*innen ihrer Zeit».

In Ergänzung zu den vielfältigen Aktivitäten werden nun erstmals szenische Bürgi-Führungen in Lichtensteig durchgeführt, wie die Medienmeldung weiter festhält. Die Führungen verweben Bürgis realen Aufenthalt am Kaiserhof von Rudolf II mit einem fiktiven Thriller – die Queen schickt im 16. Jahrhundert einen heute wohlbekannten Spion nach Prag, um die von Jost Bürgi und Johannes Keppler erdachten Messinstrumente und wissenschaftlichen Erkenntnisse nach Grossbritannien zu bringen.

Vom Städtli nach New York

Nicht Fiktion, sondern Realität, ist die neu eröffnete Jost-Bürgi-Library in New York. Der Exilschweizer Fortunat Mueller-Märki war Teilnehmer der Lichtensteiger Symposien. So konnte er mit verschiedenen Jost-Bürgi-Experten Kontakte knüpfen. Nun übergab Mueller-Märki seine Privatbibliothek mit 25’000 katalogisierten Büchern über die Uhrmacherkunst der Bibliothek und macht so das Vermächtnis von Jost Bürgi auch in den USA der Öffentlichkeit zugänglich. (pd)