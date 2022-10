Jonschwil Philipp Egger ist Spitzenkandidat für Gemeindepräsidium – Sein Vater präsidiert die Nachbargemeinde Oberuzwil Die Findungskommission Gemeindepräsidium Jonschwil schickt Philipp Egger als Kandidaten auf das Gemeindepräsidium ins Rennen. Er ist der Sohn von Cornel Egger, seinerseits seit über 30 Jahren Gemeindepräsident der Nachbargemeinde Oberuzwil.

Philipp Egger wurde von der Findungskommission als neuen Gemeindepräsidenten von Jonschwil vorgeschlagen. Bild: PD

Aufgrund des Rücktritts von Stefan Frei als Gemeindepräsident von Jonschwil per 30. Juni 2023, wurde eine gemeinsame Findungskommission ins Leben gerufen. Wie die Findungskommission nun in einer Mitteilung schreibt, hat sie in der Sitzung vom 3. Oktober 2022 einstimmig beschlossen, Philipp Egger zur Wahl als Gemeindepräsident von Jonschwil vorzuschlagen. Er gehört der Partei «Die Mitte» an.

Bei der Abstimmung ist Roland Bischof, Präsident der SP Oberuzwil-Jonschwil in den Ausstand getreten, weil er Mitglied des Gemeinderates Oberuzwil ist. Dies, weil Cornel Egger, der Vater des vorgeschlagenen Kandidaten, seit 1991 Gemeindepräsident der Nachbargemeinde ist.

Cornel Egger, hier an der Novembersession des St.Galler Kantonsrates, ist seit 1991 Gemeindepräsident von Oberuzwil. Bild: Benjamin Manser

Philipp Egger ist 35 Jahre alt. Er ist in Bichwil in der Gemeinde Oberuzwil aufgewachsen und in der Region stark verwurzelt. Philipp Egger hat nach dem Besuch der Kantonsschule in Wil an der Universität St. Gallen das Bachelor- und Masterstudium in internationalen Beziehungen und Governance absolviert und arbeitet derzeit als Leiter der Dienststelle Informatik und Infrastruktur bei der Staatskanzlei des Kantons St. Gallen.

Aufgrund des Studiums, seiner früheren Tätigkeit in der Gemeinde Oberuzwil und seiner aktuellen Tätigkeit beim Kanton St.Gallen ist Egger mit dem Staatswesen und speziell auch mit demjenigen auf Gemeindeebene vertraut. Wie die Findungskommission schreibt, sei sie überzeugt, mit Philipp Egger den idealen künftigen Gemeindepräsidenten gefunden zu haben.

Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 7. November 2022 um 17.00 Uhr. Die Bevölkerung wird voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche Gelegenheit haben, Philipp Egger persönlich kennen zu lernen. Informationen dazu folgen demnächst. Der erste Wahlgang findet am 22. Januar 2023 statt. (pd)