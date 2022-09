Jonschwil Mehrheit der Bevölkerung ist für die Abschaffung des Schulrates: «Hat nur noch äusserst selten strategische Aufgaben» Eine Auflösung des Schulrates wird in der Gemeinde Jonschwil mehrheitlich begrüsst: So lautet das Fazit des Gemeinderates aus der im Mai und Juni durchgeführten Vernehmlassung bei der Bevölkerung.

«Effektiv wird die Schule heute durch die beiden Schulleiter geführt.» Eines vieler Argumente für die Abschaffung des Schulrats in der Gemeinde Jonschwil. Bild: Keystone

In der Gemeinde Jonschwil diskutiert man derzeit über die Auflösung des Schulrates. Der Gemeinderat ist dafür, der Schulrat konnte sich damit jedoch nicht anfreunden und plädiert für eine Beibehaltung dieses Gremiums. Die Entscheidungskompetenz über die künftige Behördenorganisation liegt bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Diese konnten sich im Zeitraum Mai und Juni 2022 zur umstrittenen Frage äussern. Am 23. Mai 2022 wurde an einem öffentlichen Anlass informiert und diskutiert.

Viele Stimmen für Abschaffung, wenige Argumente dagegen

Die Gemeinde hat nun die Rückmeldungen aus der Bevölkerung kommuniziert. Eine sehr deutliche Mehrheit hält die Zeit für gekommen, um den Schulrat abzuschaffen. Die Argumente lauten dabei zum Beispiel:

«Die Schule wurde stark professionalisiert und ist damit immer weniger im Handlungsbereich der Schulräte. Effektiv wird die Schule heute durch die beiden Schulleiter geführt.»

Zudem habe ein Schulrat heute nur noch äusserst selten strategischen Aufgaben, da das Bildungsdepartement und die kantonale Gesetzgebung die wichtigen Entscheide fällen. Die strategischen Aufgaben des Schulrates seien in den letzten Jahren mehrheitlich weggefallen.

Stimmen dagegen wiesen darauf hin, dass Gemeinderat und Schulrat keine Einigkeit in der Haltung zur Änderung der Gemeindeordnung mit Auflösung des Schulrates hätten. Der Gemeinderat weist darüber hinaus darauf hin, dass die Abschaffung des Schulrates – mit gleicher Argumentation – in immer mehr Gemeinden angegangen wird.

Der Gemeinderat wird nun in den nächsten Wochen das Gutachten beraten, das der Bürgerversammlung zum Entscheid unterbreitet wird. Die Festlegung der geänderten Behördenorganisation bedingt eine Änderung der Gemeindeordnung. Diese ist seit der Einführung der Einheitsgemeinde im Jahre 2013 unverändert in Kraft. Nach zehn Jahren Erfahrung mit der Einheitsgemeinde hält der Gemeinderat die Zeit für gekommen, um eine Anpassung an die heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse vorzunehmen. (pd)