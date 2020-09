Jolanda Brändles Scherenschnittwerke an neuem Ort Die Künstlerin Jolanda Brändle ist mit der ihrer Schererei in den ehemaligen «Bären» in Mosnang umgezogen.

Die Räume der neuen Schererei sind lichtdurchflutet und bieten verschiedene Möglichkeiten zur Präsentation der Scherenschnittwerke. Bild: Fränzi Göggel (Mosnang, 12. September 2020)

Das schmucke Scherenschnittlädeli von Jolanda Brändle im Unterdorf in Mosnang platzte schier ob dem riesig grossen Angebot. Nun ist die Künstlerin mit ihren Scherenschnitt Produkten in das ehemalige Restaurant Bären in Mosnang umgezogen.

Seit 22 Jahren fertigt Jolanda Brändle Scherenschnittwerke an. Schon bald wurde das Hobby der neunfachen Mutter zur Leidenschaft und Ausgleich vom Biobauernhof mit Milchwirtschaft. 2012 gelang ihr mit dem Olma-Plakat der nationale Durchbruch.

Das Meiste selber gemacht

«Vergrössern wollte ich sowieso. Als das ehemalige Restaurant Bären zum Verkauf stand, hat sich das für mich angeboten. Die Grösse der Räume ist ideal und das Ambiente mit dem Kirschbaumholz wunderschön. Während einem halben Jahr haben wir umgebaut. Aus der ehemaligen Wirtewohnung entstanden zwei. Die sind schon vermietet. Dank der tatkräftigen Mithilfe meiner Kinder mussten wir nur noch den Sanitär und den Schreiner haben», erzählt Jolanda Brändle von der Umbauzeit.

In den Räumen, wo noch vor kurzem fein getafelt wurde, sind die filigranen Scherenschnittwerke ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Der Eröffnungsapéro vom Wochenende wurde sehr gut besucht. «So schön», hörte man von da und dort und mittendrin weibelte die Künstlerin mit kühlen Getränken.

Führungen und Präsentationen geplant

In Zukunft will Jolanda Brändle auch Führungen und Präsentationen für Gruppen anbieten. «Ideen sind da, nur habe ich mich den aktuellen Umständen entsprechend noch nicht getraut, voll einzusteigen. Einen Saal mit Bühne für 50 Personen hätte ich zu vermieten», relativiert sie ihre Situation in der besonderen Coronazeit.

Eine glückliche Jolanda Brändle geniesst ihren ersten Tag in der neuen Schererei in Mosnang. Bild: Fränzi Göggel (Mosnang, 12. September 2020)

«Ab sofort habe ich längere Öffnungszeiten. Da ich mein Arbeitszimmer in der Schererei habe, ist die Zeit, wenn niemand kommt, nicht verloren. Die Scherenschnitte bearbeite ich in diesem Arbeitszimmer weiter und mache Bestellungen für das Lager. Schneiden, das mache ich zu Hause», lacht sie und widmet sich wieder ihren zahlreich erschienenen Gästen.