Jodlerfest «Vor viel Publikum und der Jury wird es enger im Hals»: Der Auftritt am Jodlerfest in Appenzell ist nicht alltäglich Schon am Freitagabend präsentierten sich Toggenburger Formationen der Jodlerfest-Jury.

Ruedi Giezendanner, Ueli Roth, Stefan Schwizer, Beat Ackermann und Marco Sonderegger freuen sich auf ihren Auftritt. Bild: Ruedi Roth

Die Spannung ist gross. Hinter dem Bühnenvorhang in der Aula Gringel warten sie auf das Glockenzeichen für den eigenen Festvortrag. Das lässt bei allen Jodlerleuten den Puls schneller werden. Auch bei jenen aus dem Toggenburg. Beat Ackermann, Stefan Schwizer, Ueli Roth, Ruedi Giezendanner und Marco Sonderegger geben dies zu. Sie tragen in Appenzell einen traditionellen Toggenburger Naturjodel vor. Das sei eigentlich immer ein richtiges Vergnügen, wenn man in geselliger Runde beisammen ist. «Aber wenn man dann auf der Bühne steht, vor viel Publikum und der Jury, wird es enger im Hals», erzählen die Jodler einstimmig und lachen. Denn Spass hätten sie ohnehin am ganzen Anlass. Ob jetzt da die Höchstnote erreicht werde oder nicht.

«Du wirst auch mitmachen!»

Toggenburger Kleinformationen an Jodlerfesten sind nicht im Übermass vorhanden. Einige nehmen regelmässig daran teil. Andere entstehen nur für diesen Anlass und lösen sich danach wieder auf. «Wir entstanden einst ganz spontan. Meldeten uns 2016 im Quartett für das Jodlerfest in Gossau an, ohne dass alle Beteiligten überhaupt etwas davon wussten», erinnert sich Beat Ackermann. Die fünf Männer sind bestens gelaunt. Ja, der Auftritt habe schon seine Wichtigkeit. Jeder von ihnen müsse seine eigene Stimme singen, was auch eine gesunde Herausforderung sei. Und so sei man eben schon noch mehr integriert in der einmaligen Jodlerfest-Stimmung.

Vier Kleinformationen begleiten

Roman Hersche aus Ebnat-Kappel ist ein versierter Handorgelspieler. Aus diesem Grund wird er an Jodlerfesten als instrumentaler Begleiter von Kleinformationen angefragt. Nervös ist er nicht. Dafür sehr konzentriert. Vier verschiedene Vorträge untermalt Roman Hersche mit seiner Handorgel.

Mit vier Formationen hat Roman Hersche Proben bestritten für das Jodlerfest in Appenzell. Bild: Ruedi Roth

Dies möglichst hörenswert und nicht zuletzt auch als Entlastung der vielleicht etwas nervösen Jodlerleute. Sein Vater Hansueli singt mit zwei Jodlerklubs und in zwei Kleinformationen. Dazu kommen noch zwei Einsätze als Juror. Dies alles braucht seine Vorbereitung. «Man macht dies eben gerne. Und freut sich am Erlebnis.»

Naturjodel als Solovortrag

Sarah Rüegg aus Alt St.Johann ist ebenfalls am Freitagabend im Einsatz. Den Toggenburger Naturjodel «De Looser» trägt sie Publikum und Jury als Solistin vor. «Ich bin zufrieden mit meinem Vortrag. Ich habe ihn zwar schon besser gesungen. Schlechter aber auch», lacht die junge Frau. Sie und etliche andere haben an diesem Wochenende das Toggenburg in Appenzell vertreten. Allen ist eines gemeinsam. Die Leidenschaft für überlieferte Kultur aus der Heimat. Und das war an diesem Nordostschweizer Jodlerfest gut zu hören: Der Nachwuchs für den Jodelgesang im Toggenburg ist gesichert.