Serie Jahresrückblick Februar: Frau Holle war sehr fleissig und bescherte dem Toggenburg viel Schnee Viel Neuschnee und Lawinen, die Sachschaden anrichten: Der Winter hatte das Toggenburg fest im Griff.

Ergiebige Schneefälle: Am ersten Wochenende standen die Schneefräsen fast im Dauereinsatz. Bild: Luzia Bleiker

Der vergangene Winter wird einigen Toggenburgern in Erinnerung bleiben. Im Januar ist auf der Schwägalp eine Lawine niedergegangen und hat das Hotel und ein Postauto beschädigt. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Auch mehrere Alphütten im Toggenburg wurden von Lawinen zerstört und mussten noch vor dem Alpsommer wieder aufgebaut werden. An einigen Orten brachte erst die Schneeschmelze das Ausmass der Schäden zum Vorschein.

Knapp am Rekord vorbei

Frau Holle war ihres Tuns aber noch nicht müde und schickte Anfang Februar erneut eine reichliche Portion Schnee ins Toggenburg. Auch wenn die Schneefälle ergiebig waren, Rekordmengen gab es am besagten Wochenende keine.

Der Februar 2019 in der Übersicht Ebnat-Kappel Die Luftgewehrschützen von Ebnat-Kappel waren am ersten Februar-Wochenende Gastgeber der Ostschweizer Finalwettkämpfe der 10-Meter-Schützen. Die Toggenburger waren erfolgreich dabei: Bei 13 Wettkämpfen gewannen sie sechs Medaillen, darunter drei goldene. Wattwil Den Mitgliedern des Fischereivereins Thur war im Februar zum Feiern zumute. Beim 125-Jahr-Jubiläum am 9. Februar in der Markthalle in Wattwil waren Fische und Fischen das Gesprächsthema Nummer 1, Unterhaltung und Kameradschaft kamen aber nicht zu kurz. Ebnat-Kappel Daniel Hartmann, Präsident der Genossenschaft Skilift Tanzboden, konnte am 8. Februar den neuen Kiosk bei der Talstation des Skilifts eröffnen. Nach einer kurzen Phase für Planung und Bau war der Ersatz für den baufälligen und in die Jahre gekommenen Container realisiert. Nun können die Wintersportler für heisse und kalte Getränke, für Snacks und auf Vorbestellung für einen Raclette-Plausch in die Après-Ski-Hütte einkehren. Hulftegg Dass Toggenburger in Randsportarten sehr erfolgreich sind, bewies das Schweizer Hornschlitten-Team Wiesen vom Sportclub Hulftegg an der EM in Campill (Italien). Das Team Meile/Strassmann/Hollenstein behielt über die drei Rennläufe die Nerven und gewann die Silbermedaille.

Auf dem Ricken wurden nach Angaben von Meteoschweiz 36 Zentimeter gemessen, im Mogelsberg sogar 37 Zentimeter und in St.Peterzell 31 Zentimeter. Das war sogar mehr Schnee als im Obertoggenburg. Auf dem Iltios fielen vergleichsweise «nur» 28 Zentimeter. Am meisten Niederschlag verzeichnete die Schwägalp mit 58 Zentimetern.

Daniel Gerstgrasser, Meteorologe beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) konnte gegenüber dem «Toggenburger Tagblatt» die Gründe für die heftigen Schneefälle ausführen. «Am Wochenende war ein Genuatief wetterbestimmend. Es führte dazu, dass sich die feuchte Luft aus Nordosten am Alpennordhang staute, was besonders an den zentralen und östlichen Voralpen zu kräftigen Schneefällen führte. Insbesondere unterhalb von 800 Metern war der Neuschnee anfangs sehr feucht, sodass die Neuschneemengen oberhalb des Ricken und oberhalb von Mogelsberg und St.Peterzell sicher deutlich höher waren. Auffallend ist auch, dass die Neuschneemengen im nördlichen Teil des Toggenburgs gegen das Appenzell hin höher waren als in den südlichen Gebieten, beispielsweise um die Churfirsten.»

Viel Arbeit für die Räumequipen auf den Strassen

Der viele Schnee brachte viel Arbeit für die Räumequipen mit sich. «Wir haben in diesen zwei Tagen, mit Ausnahme der Nachtruhezeit zwischen 23 Uhr und 3 Uhr rund um die Uhr gearbeitet», sagte Felix Brander, Strassenkreisinspektor von Wattwil. 16 Mann haben mit Lastwagen und Unimog sowie Streu- und Räumgeräten rund 550 Stunden Winterdienst geleistet.

Auf dem gesamten Gebiet des Strassenkreisinspektorats Wattwil, das sich über 65 Kilometer von Mosnang bis Gams erstreckt, fallen unterschiedliche Mengen Schnee. Felix Brander wies darauf hin, dass 70 Prozent der Unterhaltsstrecke des Strassenkreisinspektorats Wattwil auf über 700 Metern über Meer liege. «Das heisst für uns, dass wir die Passübergänge wie Hulftegg, Wasserfluh, Schwägalp, Wildhaus und weitere bei einem derartig heftigen Schneefall noch intensiver betreuen müssen.»

Drei Unfälle auf Toggenburger Strassen

Der Effort der Räumequipen hat sich ausbezahlt. Die Kantonspolizei St.Gallen berichtete nur gerade von drei Verkehrsunfällen, die sich auf Toggenburger Strassen ereignet haben. Am frühen Sonntag ereignete sich in Bütschwil eine Kollision zwischen einem Schneeräumungsfahrzeug und einem Auto. Am Sonntagabend kam auf der Schwägalpstrasse in Neu St.Johann ein Auto ins Schleudern und prallte in ein anderes Auto. Ebenfalls auf der Schwägalpstrasse ereignete sich zudem eine Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos. Bei allen Unfällen gab es Sachschaden, Personen wurden keine verletzt.