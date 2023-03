Jahresabschluss Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg schreibt einen Gewinn von über einer Million Franken An der Generalversammlung der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg wurde über das positive Jahresergebnis berichtet. Zudem wurde auf das 111-jährige Bestehen der Bank angestossen.

Verwaltungsratspräsident Pius Eicher bei der Generalversammlung der Raiffeisen Mittleres Toggenburg. Bild: PD

Die Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg hat im vergangenen Jahr einen Gewinn 1,12 Millionen Franken geschrieben. Bankleiter Urban Koller berichtete an der Generalversammlung in der Markthalle in Wattwil über den Geschäftsabschluss 2022. Die Kundenausleihungen sind im vergangenen Jahr erneut um 24,9 Millionen Franken gestiegen und liegen nun bei 755 Millionen Franken.

Aufgrund des veränderten Konsumverhaltens nach der Pandemie konnte die Entwicklung der Kundengelder nicht mit jener der Kundenausleihungen mithalten. Dennoch wurde ein Wachstum von 6,8 Millionen Franken auf 666 Millionen Franken verzeichnet. Erfreulich sei auch, dass viele Kunden trotz der unsicheren Marktlage ein neues Wertschriftendepot eröffnet haben.

Ertrag konnte gesteigert werden

Auf der Ertragsseite konnten alle Ertragszahlen im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Aufwandseitig schlugen vor allem die Personalkosten aufgrund des Personalausbaus, die Investitionen in die Entwicklung der Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg sowie die Sponsoringbeiträge, für wieder stattfindende Anlässe in der Region, zu Buche.

Nach der Zuweisung von 2,6 Millionen Franken an die freien Reserven, erzielte die Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg einen Jahresgewinn von rund 1,12 Millionen Franken.

Prognose für das laufende Jahr ist schwierig

Verwaltungsratspräsident Pius Eicher verzichtete aufgrund der vielen negativen Ereignisse in den vergangenen Monaten auf einen längeren Rückblick und wagte sich an einen Ausblick in die Zukunft. Er betonte, dass es in der momentanen Zeit nicht einfach sei, eine Prognose für das laufende Jahr zu stellen.

Die immer noch hohen Energiepreise sowie die steigenden Lebenshaltungskosten werden die Schweiz auch im 2023 weiter beschäftigen. Aufgrund der hohen Inflation in den umliegenden Ländern werde die Exportdynamik zusätzlich geschwächt. Die Inflation in der Schweiz könne aber durch diverse Gründe aktuell in Grenzen gehalten werden, weshalb die Kaufkraft weniger leide als im Ausland. Wie sich die Lieferengpässe aus dem Bereich China verändern, werde sich zeigen. Somit bleibe die Wirtschaftslage auch im 2023 spannend.

111-jähriges Jubiläum

Die Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg hatte nebst einem positiven Jahresergebnis noch einen Grund mehr anzustossen. Die Bank wird dieses Jahr 111. Jahre alt. Zur Feier des Tages überreichte Roland Altwegg, Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz, dem gesamten Team einen Gutschein für einen Znüni. Auch Komiker Sepp Manser trat am Abend auf. (pd/mas)