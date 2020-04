Ja zu Kredit für Sanierungen im Blauring- und Jungwacht-Haus in Bütschwil Nach rund 50 Jahren kann der Stützpunkt von Blauring und Jungwacht im Innern modernisiert werden. Jahrzehntelang wurde im Innern nichts gemacht.

Die Leiterinnen und Leiter von Blauring- und Jungwacht freuen sich über das Ja der katholischen Kirchbürger zur Sanierung des Hauses am Eichelstock 5. Bild: Fabio Giger

Die katholischen Kirchbürger von Bütschwil hiessen gestern Sonntag einen Kredit in Höhe von 534000 Franken für die Sanierung des früheren Mesmerhauses am Eichelstock 5 in Bütschwil gut. 534 Ja- standen 73 Nein-Stimmen gegenüber. Das ergibt einen Ja-Stimmen-Anteil von 88 Prozent. 607 Stimmen waren gültig.

Keine Steuererhöhung nötig

Im Vorfeld der Abstimmung war keine Opposition gegen das Vorhaben laut geworden. Die 534000 Franken sind die Gesamtkosten.

Die Kantonalkirche übernimmt davon 300000 Franken. Der Kirchenverwaltungsrat von Bütschwil-Ganterschwil hatte im Vorfeld der Abstimmung unterstrichen, dass das Projekt ohne Steuererhöhung realisiert werden könne.

Stützpunkt für rund 220 Kinder und Jugendliche

Die Blauring- und Jungschar-Leiter ihrerseits hatten sich unter anderem mit einem lustigen Clip für ein Ja zur Vorlage eingesetzt. Das Haus dient rund 220 Kindern und Jugendlichen als Stützpunkt.

Das Objekt am Eichelstock 5 steht zwischen der katholischen Kirche und dem Ortsmuseum. Es liegt in der Kernzone. Ein Abbruch komme deshalb nicht in Frage, schrieb der Kirchenverwaltungsrat in einem Informationsflyer an die Kirchbürger.

Parterre soll rollstuhlgängig werden

Am früheren Mesmerhaus sei im Innern seit rund 50 Jahren nichts mehr erneuert worden. Geplant ist jetzt unter anderem eine Sanierung der Küche und der sanitären Anlagen. Weiter soll eine umweltfreundlichere Heizung an Stelle der heutigen Elektroheizung eingebaut werden.

Ferner wird das Gebäude im Parterre rollstuhlgängig. Weiter ist geplant, im Keller einen Technikraum einzubauen. Das erfordert eine Absenkung des Bodens, wobei die Mauern unterfangen werden müssen.

Zeichen für die Jugend und fürs lokale Gewerbe

Sie freue sich riesig über das Ja, sagte Katrin Keller-Breitenmoser, Präsidentin des Kirchenverwaltungsrats von Bütschwil-Ganterschwil. Mit dem Ja habe man ein Zeichen für die Jugend gesetzt.

Auch für das lokale Gewerbe sei es erfreulich, dass das Projekt angenommen worden sei. Man wolle die Realisierung nun so rasch als möglich anpacken, sagte Katrin Keller. Schon nächste Woche wolle man anfangen, Offerten einzuholen.