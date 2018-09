IST AG erneut Gruppen-Primus Zum zweiten Mal hintereinander darf sich die Ebnat-Kappler IST erfolgreichstes Produktionsunternehmen der Endress+Hauser-Gruppe nennen.

Mirko Lehmann, CEO der IST AG in Ebnat-Kappel, erhält eine Kuhglocke als Symbol für den Preis des besten Produktionsunternehmens in der Gruppe. (Bild: PD)

Vergangene Woche wurde die Innovative Sensor Technology IST AG als erfolgreichstes Produktionsunternehmen 2017 innerhalb der Endress+Hauser-Gruppe geehrt. Damit ging diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal in Folge an den Sensorspezialisten aus dem Toggenburg. CEO Mirko Lehmann nahm den Preis in Form einer Kuhglocke in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires entgegen, wo sich die Geschäftsführer aller Endress+Hauser-Firmen zur diesjährigen «GroupCon» trafen.

Die Produktpalette der IST AG umfasst physikalische, chemische und biologische Sensoren. Jedes Jahr kommen hier zahlreiche neue Produkte hinzu – dabei entwickelt und produziert die IST AG neben Standardsensoren insbesondere auch kundenspezifische Sensoren, angepasst an die individuellen Kundenbedürfnisse. In den letzten Jahren ist die IST AG stark gewachsen.

Nicht nur der Umsatz wurde mehr, auch die Anzahl der Mitarbeitenden ist deutlich gestiegen. Heute zählt die IST AG rund 400 Mitarbeitende weltweit. Als Folge des Wachstums wurde 2017 auch mit dem Bau der Hauptsitzerweiterung in Ebnat-Kappel begonnen. Der Neubau soll Ende 2018 fertiggestellt werden und wird dem Unternehmen neue Fläche für Produktion und Büros bieten. (pd/rus)