Islandpferde Neckertaler Juniorin gewinnt doppelt an Schweizer Meisterschaft – und vertritt damit die Schweiz an der WM in Holland Vom 29. Juni bis 2. Juli fand auf dem Reithof Neckertal die 54. Schweizer Meisterschaften für Islandpferde statt. Mit dabei war auch die Neckertalerin Indira Scherrer, die im August mit ihrem Hengst Dugur an die Weltmeisterschaft in Oirschot NL teilnehmen wird.

Indira Scherrer aus Neckertal mit ihrem Islandhengst Dugur. Bild: Ulrich Neddens

Für Indira Scherrer, die junge Kaderreiterin der Islandpferde-Vereinigung Schweiz, war es ein Heimspiel, allerdings ein herausforderndes. Islandpferde sind nicht gross und oft schön bunt – aber sie sind ganze Kerle, die nicht nur über drei, sondern fünf Gänge verfügen. Und über sehr viel Vorwärts, wie es in der Fachsprache heisst.

Die zwanzigjährige Kaderreiterin, die auf dem elterlichen Hof von Sandra und Roger Scherrer in Brunnadern mitarbeitet, konnte in einem Weiterbildungsjahr auf Island viele Erfahrungen sammeln. Im Sommer 2022 nahm sie am Landsmót teil, dem wichtigsten Turnier der Islandpferde neben den Weltmeisterschaften.

Zwei Junioren-Meistertitel für Scherrer und ihr Pferd

Stabile Leistungen zeigt Scherrer auch in der laufenden Turniersaison. Am vergangenen Wochenende fanden die 54. Schweizer Meisterschaften auf dem Reithof Neckertal statt. Mit ihrem Scheckhengst Dugur, oder Dugur frá Ketilstöðum, wie der Hengst mit vollem Namen heisst, gewann sie zwei Junioren-Meistertitel in zwei Königsdisziplinen auf der Ovalbahn.

Im Fünfgang müssen alle Gangarten Schritt, Trab, Galopp, Tölt und Rennpass korrekt geritten vorgestellt werden. In der Töltprüfung T2, bei welcher der Zügel hingegeben wird, bewiesen Indira Scherrer und ihr flottes Ross Nervenstärke sowie Balance – und sicherten sich den Sieg mit guten Noten.

Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft

Für die Neckertalerin und ihren Schecken beginnt nun eine fünfwöchige fokussierte Vorbereitungsarbeit. Damit Dugur an der Weltmeisterschaft in Oirschot in den Niederlanden vom 8. bis 13. August parat ist und Scherrer ihn dort mit den besten Noten vorstellen könne, so Scherrer.

Ihre Mitkonkurrenten und Mitkonkurrentinnen aus Island werden sich nach der WM von ihren Pferden verabschieden müssen. Ein über tausendjähriges Gesetz verbietet einmal ausgereisten Pferden die Rückkehr ins Ursprungsland. Indira und Dugur werden – hoffentlich erfolgreich – ins Toggenburg zurückkehren.