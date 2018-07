Isländer nehmen das Neckertal ein Auf dem Reithof Neckertal in Brunnadern fanden am Wochenende die Schweizer Meisterschaften der Islandpferde mit internationaler Beteiligung statt. Urs Nobel

Indira Scherrer mit Sleipnir vom Neckertal. (Bild: Ulli Nedderns)

Besser hätte der Start für die Gastgeberfamilie Sandra und Roger Scherrer am Donnerstag nicht beginnen können. In einer der ersten wichtigen Prüfungen, an welcher der erste Meistertitel vergeben wurde, siegte Indira Scherrer auf Sleipnir vom Neckertal und liess dabei sogar ihre Mutter und Trainerin hinter sich.

Ein Turnierauftakt nach Mass also für die Gastgeberfamilie, welche einen hervorragenden Anlass organisierte und trotz «Organisationsstress» immer wieder Zeit fand, Anliegen von Besuchern und Teilnehmern anzuhören und bei Bedarf eine Lösung zu finden.

Schweizer, Europa- und Weltmeisterschaften

Für Sandra Scherrer ist daseine Selbstverständlichkeit: «Das ist unterdessen die zwölfte Schweizer Meisterschaft, welche wir mit fast immer denselben Helfern durchführen. 2009 veranstalteten wir sogar eine Weltmeisterschaft in Brunnadern und 2014 Europäische Spiele. Wir verfügen somit über viel Routine in der Organisation.» Sandra Scherrer schränkt jedoch ein, dass ein derartiger Anlass trotzdem mit viel Arbeit – vorher, während des Anlasses und im Nachhinein – verbunden sei. «Ab dem zweiten Turniertag sind wir dann bereits rechtschaffen müde, zumal meine Tochter und ich auch an verschiedenen Prüfungen teilnehmen.»

Mit dem Zelt oder Wohnbus angereist

Der Reithof Neckertal ist sehr grosszügig angelegt und verfügt über eine feste Rundbahn. Ebenfalls reichlich vorhanden ist Land in der direkten Umgebung, auf der die Teilnehmer ihre Isländer weiden lassen können und sie selbst noch Raum finden, um ein Zeltlager für die Nächte aufzustellen, wenn sie nicht sogar mit einem Wohnbus angereist sind oder im Pferdetransporter ein Nachtlager finden. Die diesjährige Schweizer Meisterschaft war ausgeschrieben für die Kategorien Jugendliche, Junioren und Erwachsene.

Ranglisten Die Ranglisten sind unter www.reithof.ch zu finden.

Auf die Besten wartete dann in Brunnadern noch eine besondere Überraschung. Gestern Sonntag wurde seitens des Verbandes für die Jugendlich-Kategorie bekanntgegeben, wer als Schweizer-Vertreter an den FEIF-Youth-Cup nach Schweden entsandt wird. Eine davon ist Indira Scherrer.

Aber auch für die Kategorie Junioren und Erwachsene wartete in Brunnadern ein zusätzliches Zückerchen nebst Titelehren und Spitzenplatzierungen. In Brunnadern bestand nämlich die Möglichkeit, sich für die europäischen Meisterschaften in Österreich aufzudrängen.