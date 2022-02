Interview Der Ball rollt auch in der Halle wieder: Der FC Bazenheid führt sein Hallenturnier durch – jedoch mit reduziertem Programm Vom Freitag bis Sonntag organisiert der FC Bazenheid zum 27. Mal sein Hallenturnier. OK-Präsident Thomas Burri zeigt sich zufrieden, dass die fussballlose Zeit zu Ende ist. Und dass der Bundesrat die Massnahmen aufgehoben hat, die für die Vereine schwierig umzusetzen sind.

Der FC Bazenheid organisiert am nächsten Wochenende zum 27. Mal ein Hallenturnier in der Ifanghalle Archivbild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bazenheid führt seit 1995 ein Hallenturnier durch. Die vorläufig letzte Austragung fand im Januar 2020 statt. Danach ging, bedingt durch die Coronapandemie, lange Zeit nichts mehr. Deshalb fiel auch die Ausgabe 2021 ins Wasser. Mit der Hoffnung, dass einige Coronamassnahmen bis zum Startschuss keine Gültigkeit mehr haben, hat das Organisationskomitee die Planungen für das Hallenturnier 2022 in Angriff genommen.

Die Rechnung ist aufgegangen. Am Mittwoch letzter Woche hat der Bundesrat praktisch alle Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus für beendet erklärt. Darüber zeigt sich Thomas Burri, OK-Präsident des Bazenheider Hallenturniers, erleichtert.

Wie zufrieden sind Sie, dass das Hallenturnier ohne Masken- und Zertifikatspflicht durchgeführt werden kann?

OK-Präsident Thomas Burri Bild: Beat Lanzendorfer

Thomas Burri: Ich bin einfach nur glücklich. Die jetzt verkündeten Lockerungen des Bundesrates kommen uns entgegen, wobei wir insgeheim auf eine solche Entwicklung gehofft hatten. Vom Aufwand her wäre die Kontrolle der Zertifikate nämlich kaum zu stemmen gewesen.

Trotzdem, der Anlass wurde von ursprünglich sechs auf vier Turniertage gekürzt. Warum das?

Es sind sogar nur drei Tage. Wir mussten den Donnerstag mit den A-Junioren noch streichen, weil wir lediglich zwei Anmeldungen hatten. Das diesjährige Hallenturnier findet nun fix vom 25. bis 27. Februar statt.

Dann waren die sechs Turniertage keine Option?

Nein. Bei den Planungen war die Entwicklung der vergangenen Tage noch nicht absehbar. Deshalb haben wir von Anfang an entschieden, das Hallenturnier an einem Wochenende und in etwas kleinerem Rahmen durchzuführen. Uns war es auch ein Anliegen, in der Halle einen möglichst grossen Auflauf zu verhindern. Zusätzlich wussten wir, dass im Januar das Militär einen Teil der Ifang-Infrastruktur beansprucht. Dies hat uns den Entscheid, das Hallenturnier in den Februar zu verschieben, definitiv erleichtert. Im kommenden Jahr findet das Hallenturnier aber wieder wie gewohnt im Januar und an zwei Wochenenden statt.

Bringt der spätere Termin auch Nachteile?

Er hat Nachteile bei den Aktiven. Aufgrund der späten Durchführung ist die Teilnehmerzahl nicht so hoch wie in anderen Jahren. Viele Vereine bereiten sich bereits auf den Allwetterplätzen auf die Rückrunde vor und möchten daher nicht mehr an Hallenturnieren teilnehmen.

Wirkt sich das auf die Teilnehmerzahl aus?

Leider ja, wir hatten in den letzten Jahren bei den Aktiven jeweils 15 Mannschaften, jetzt sind es acht. Dafür erhalten jene, die hier sind, mehr Spielzeit.

Wie sieht es bei den Junioren aus?

Sehr erfreulich, dort sind seit Ende Dezember/Anfang Januar praktisch alle Kategorien ausgebucht. Das Feedback der teilnehmenden Mannschaft ist sehr positiv. Alle freuen sich, dass der Ball auch wieder in der Halle rollt.

War es eine grosse Herausforderung, genügend Helfer zu finden?

Es ist jedes Jahr eine Herausforderung, genügend Helfer für diesen Grossanlass zu finden. In diesem Jahr sind die Einsätze zwar überschaubar, die grosse Herausforderung besteht jedoch darin, dass alles sehr kurzfristig geplant werden muss. Ich spürte aber, dass die Bereitschaft, sich in diesem Jahr als Helfer zur Verfügung zu stellen, besonders gross ist. Irgendwie sind alle glücklich, wenn nach langer Zeit des Wartens wieder etwas läuft.

Was darf man vom Hallenturnier 2022 vom FC Bazenheid erwarten?

Wir versuchen wie jedes Jahr attraktive Turniere auf die Beine zu stellen. Trotz Turbolockerungen steht das Hallenturnier 2022 unter gewissen Vorzeichen. Es braucht deshalb auch Verständnis, wenn nicht alles so läuft wie gewohnt. Wir sind jedoch optimistisch, die Ausgabe 2023 wieder im gewohnten Rahmen durchführen zu können und freuen uns über faire Spiele und zahlreiche Zuschauer in der Ifanghalle.