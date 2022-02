Interview Kirchbergs Gemeindepräsident bedankt sich für das Ja des Kantonsrats zur eingeschränkten Wohnsitzwahl für Flüchtlinge – diese sei nicht völkerrechtswidrig Roman Habrik argumentiert, dass Flüchtlinge auch ihren Wohnkanton nicht auswählen könnten. Deshalb müsse es möglich sein, ihnen Wohnraum in einer bestimmten Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Der St.Galler Kantonsrat überwies eine Motion mit diesem Ziel.

Kirchbergs Gemeindepräsident Roman Habrik (FDP). Bild: Beat Lanzendorfer

Wenn Sie Kantonsrat wären: Hätten Sie der Motion am Montag zugestimmt?

Roman Habrik: Ja, sicher. Ich bedanke mich bei allen Vertreterinnen und Vertretern im Kantonsrat, denen die Solidarität unter den Gemeinden ein grosses Anliegen ist. Es ist in den vergangenen zwei Jahren kein anderer Vorschlag aufgekommen, wie das Problem angegangen werden kann.

Die aktuellen Zahlen zeigen den vergleichsweise sehr hohen Anteil an Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen in der Gemeinde Kirchberg. Sind die Herausforderungen für Sie sogar grösser geworden?

Wir hätten in den vergangenen Jahren gemäss Verteilschlüssel niemanden mehr aufnehmen müssen, trotzdem sind weitere Flüchtlinge selbstständig zugezogen. Es wäre schön, wenn das «St.Galler Tagblatt» die Verteilung auf alle Gemeinden aufzeigen könnte, damit jeder selbst urteilen kann, ob das so solidarisch und fair ist. Es kann nicht sein, dass wenige Gemeinden sehr stark betroffen sind. In Bazenheid wünschen sich viele Einwohnerinnen und Einwohner, dass sich jemand dieses Themas annimmt.

Was erwarten Sie vom Lösungsvorschlag des Regierungsrats?

Es ist im Interesse des Kantons und der Gemeinden, dass Flüchtlinge solidarisch verteilt werden und alle einen Beitrag zur Integration leisten. Das Ziel ist ja eine möglichst gute Integration. Aber es funktioniert nicht. In der Schweiz kann man in jeder Gemeinde gut leben. Es muss also möglich sein, einem neu ankommenden Flüchtling zu sagen: «Hier kriegen Sie eine Wohnung.»

Gegenstimmen sagen, dies würde dem Völkerrecht widersprechen.

Zwischen den Kantonen läuft es doch genau gleich. Ein Flüchtling kann nicht frei wählen, in welchem Kanton er oder sie leben möchte. Wenn eine Regelung zwischen Gemeinden dem Völkerrecht widersprechen würde, müsste man dann nicht auch die Lösung zwischen den Kantonen aufheben?