Interview «Es gilt, die Lehren aus der Pandemie im Schulalltag positiv zu nutzen»: Deshalb will Brigitte Tschumper-Meier in den Wattwiler Schulrat Die 33-jährige Brigitte Tschumper-Meier ist eine von zwei Kandidierenden für den frei werdenden Sitz im Wattwiler Schulrat. Die junge Mutter ist parteilos und wird von den Ortsparteien SVP, Die Mitte und FDP unterstützt.

Brigitte Tschumper-Meier kandidiert für den Wattwiler Schulrat. Bild: PD

Am 13. Februar findet in der Schulgemeinde Wattwil-Krinau die Ersatzwahl für den Schulrat statt. Diese wird nötig, weil Othmar Gübeli seinen Rücktritt einreichte. Es kommt zu einer Kampfwahl, da sich zwei Personen zur Verfügung stellen: Brigitte Tschumper-Meier und Jürg Mörtlseder. Diese Zeitung stellt die beiden Kandidierenden nacheinander vor. Brigitte Tschumper-Meier ist gelernte Hauswirtschafterin, Imkerin und führt zusammen mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Biobetrieb. Sie ist im zürcherischen Bäretswil aufgewachsen und wohnt seit zehn Jahren in Wattwil. Das Paar hat eine Tochter im Kindergartenalter.

Warum kandidieren Sie für den Wattwiler Schulrat?

Brigitte Tschumper-Meier: Die Möglichkeit, sich aktiv einbringen zu können, möchte ich wahrnehmen. Als Mutter eines schulpflichtigen Kindes kenne ich die Seite der Eltern und könnte diese in den Geschäften miteinbringen.

In welchen Bereichen möchten Sie sich in erster Linie im Schulrat einbringen?

Die Pandemie hat positive wie negative Spuren im Schulalltag hinterlassen. Diese gilt es jetzt zu erfassen, Schlüsse und Lehren daraus zu ziehen und positiv zu nutzen.

Sie sind parteilos. Könnten Sie sich einen Parteieintritt vorstellen und wo würden Sie sich politisch einordnen?

Ich bleibe parteilos. Einordnen würde ich mich Mitte-rechts.

Sie sind deutlich jünger als der Gegenkandidat. Ist das ein Vor- oder Nachteil?

Vorteil. Als jüngere Kandidatin bin ich nicht nur durch unsere Tochter, sondern auch mit dem sozialen Umfeld nah am Schulbetrieb.

Die Skilagerwoche steht bevor. Sollten Skilager in der aktuellen Situation durchgeführt werden oder nicht?

Ich finde, die Skilager sollten durchgeführt werden. Die Sozialkompetenzen und die Selbstständigkeit der Jugendlichen können so gestärkt werden.

Warum sollte man Sie in den Schulrat wählen?

Als junge Frau möchte ich mich im Schulrat für einen zukunftsorientierten, bodenständigen Schulbetrieb einsetzen. Ein respektvoller Umgang in der Schule wie auch zwischen Eltern und Behörden ist mir wichtig. (red)