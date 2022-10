Interview «Die Saison war ein grosser Schritt nach vorne, diesen Schwung möchte ich mitnehmen»: Das sagt Ramona Forchini zur letzten Saison und erklärt, wie es weitergeht Mit ihrem dritten Weltmeistertitel, einem ersten Weltcup-Podestplatz in der Elitekategorie und konstanten Platzierungen innerhalb der Top 16 schaut die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini auf eines ihrer erfolgreichsten Jahre zurück. Nun spricht die 28-Jährige über das Erlebte, über Neuerungen und ihre Ziele.

Obwohl die 28-jährige Ramona Forchini in den letzten Monaten viel Staub geschluckt hat, blickt sie auf die beste Saison ihrer bisherigen Karriere zurück. Bild: Maxime Schmid

Sie standen in der abgelaufenen Saison im Weltcup erstmals auf dem Elitepodest und wurden dazu noch Weltmeisterin mit dem Team. Wie lautet Ihr Fazit zur vergangenen Saison?

Ramona Forchini: Für mich waren die letzten Monate sehr erfolgreich. Vor allem die Weltcup-Rennen mit den Rängen 14, 16, 11, 3 und 10 waren so etwas wie ein Steigerungslauf. Leider erwischte ich direkt vor den beiden Grossanlässen EM und WM im August eine Erkältung. Diese war für das Saisonende nicht hilfreich. Ansonsten bin ich mit meinen Leistungen im 2022 sehr zufrieden.

Ändern diese Erfolge etwas an Ihrer Zielsetzung für die Vorbereitung im Winter und das kommende Jahr?

Nein, sie bestärken lediglich meinen eingeschlagenen Fahrplan und bringen mir eine zusätzliche Portion Motivation. Die Saison war ein grosser Schritt nach vorne. Diesen Schwung möchte ich gerne mitnehmen.

Sie sind seit mehreren Jahren im selben Team. Wie lange läuft Ihr Vertrag noch?

Ramona Forchini, Profibikerin aus Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Er läuft Ende Jahr aus. Ich habe den Vertrag nun für zwei weitere Jahre verlängert.

Haben sich die guten Platzierungen bei den Vertragsverhandlungen niedergeschlagen?

Ich bekam von internationalen Teams Verträge angeboten, die mich sehr gereizt haben. Da sich mein aktueller Teammanager in zwei Jahren aber vom Profibikesport zurückziehen möchte, habe ich mich entschieden, ihn in die Pension zu begleiten. Immerhin hat er mir vor fünf Jahren, als ich kein Team hatte, eine Chance gegeben, obwohl seine Mannschaft eigentlich bereits komplett war. Das Team wird sich auf die kommende Saison in der Zusammensetzung leicht verändern, was ich durchaus als gute Chance sehe.

Lässt die Vertragsdauer auch darauf schliessen, dass die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris eines Ihrer grossen Ziele sind?

Ja und Nein. Die Olympischen Spiele sind meine persönliche Zukunftsvision. Sie sind aber nicht das Einzige, das zählt. Es gibt für mich noch ganz viele andere wichtige Rennen, wie die Weltmeisterschaften und die Weltcup-Rennen. Dort ist jeweils die gesamte Weltelite am Start. Das Regenbogentrikot halte ich immer noch für das Schönste. Dieses präsentiert man ein komplettes Jahr an jedem Rennen.

Und dennoch, Olympische Spiele sind der Traum jedes Sportlers?

Das ist so. Sie sind speziell, weil sie nur alle vier Jahre stattfinden. Dadurch erhalten sie automatisch einen höheren Stellenwert. Weil der Schweiz mit der neuen Regelung nur noch zwei statt drei Startplätze zur Verfügung stehen und wir bekanntlich eine starke Bikenation sind, ist die Qualifikation brutal hart. Reicht es für mich, ist es schön, ansonsten bin ich nicht traurig. Ich durfte schon so viel Schönes erleben in meinen Bikejahren. Und das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit.

Wie sieht Ihr Programm in den kommenden Wochen und Monaten aus?

Fällt genug Schnee, bin ich häufig auf den Langlauf- oder Tourenski oder zu Fuss unterwegs. Im Dezember startet das erste Nationalmannschaftscamp in Barcelona. Dort hat die Fahrtechnik Priorität, bevor wir im Januar auf Gran Canaria im Grundlagencamp weilen. Im Februar geht es für mich bereits mit den ersten Vorbereitungsrennen los.

Dann sind Sie in den nächsten Wochen öfters in Ihrer Heimat Wattwil anzutreffen?

Im Winter sicher öfter als im Frühjahr und Sommer.