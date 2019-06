Insekt lenkt Autofahrerin ab – 24-Jährige prallt in stillstehenden Lastwagen Am Dienstagmorgen prallte das Auto einer 24-jährigen Frau frontal in einen Lastwagen. Die Autofahrerin wurde verletzt, der Lastwagenlenker blieb unverletzt. Ruben Schönenberger

Die 24-jährige Autolenkerin musste nach dem Zusammenprall mit dem Lastwagen ins Spital gebracht werden. (Bild: Kapo)

Am Dienstag um etwa 11.15 Uhr fuhr eine 24-jährige Autofahrerin auf der Mühlaustrasse in Unterrindal in Richtung Bazenheid. Während der Fahrt war die Frau gemäss jetzigen Erkenntnissen aufgrund eines Insekts im Auto abgelenkt. Dabei geriet ihr Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Lastwagen. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Dem 51-jährigen Lastwagenfahrer gelang es zuvor, als er das entgegenkommende Auto bemerkte, sein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Die Frau wurde durch den Unfall unbestimmt verletzt. Sie wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von 21'000 Franken.