Haben auch Sie eine aussergewöhnliche Idee, wie Sie Ihre Kinder in den kommenden Wochen beschäftigen, die nun trotz anfallender Hausaufgaben ganz viel freie Zeit zur Verfügung haben? Erzählen Sie der Redaktion des «Toggenburger Tagblatt» und der «Wiler Zeitung» davon. Zuschriften werden für beide Zeitungen per E-Mail an redaktion@toggenburgmedien.ch entgegengenommen. (bl)