In Wattwil verschwindet ein Stück Amerika: Der Western Shop schliesst –Das Abschiedskonzert war am Wochenende Der Western Shop von Peter Hüppi an der Rickenstrasse in Wattwil wird Ende Oktober dieses Jahres die Türen schliessen. Das Haus ist verkauft und wird umgebaut. Mit dem Aus des Shops enden auch die Country-Konzerte. Fränzi Göggel

Cowboy Peter Hüppi: immer gut gelaunt, stets mit Hut und stilecht

gekleidet. (Bild: Fränzi Göggel)

Bis zum Abteilungsleiter in der Textilbranche ist Peter Hüppi die Chefetage hinaufgeklettert, dann schmiss er den Job. «Jetzt ist fertig. Jetzt mache ich einen Laden auf», beschloss er und folgte seiner Passion. Seit er sich erinnern kann, begeistert sich Peter Hüppi für die Cowboys und deren Leben. Früher fuhr er eine Harley-Davidson und er hatte Pferde.

«Schade, bin ich 150 Jahre zu spät auf die Welt gekommen. Gerne hätte ich so gelebt, wie die Cowboys damals in Amerika. Zumindest ansatzweise kann ich hier durch den Western Shop so sein, wie ich will», sagt der 74-jährige Pensionär. Oft zog es ihn nach Texas. Er knüpfte dort Kontakte mit der Bevölkerung und kann sich heute glücklich schätzen, auch dort seine Freunde zu haben.

Der Hut wird nur zum Schlafen abgelegt

Vor 30 Jahren eröffnete Peter Hüppi an der Ebnaterstrasse in Wattwil seinen Western Shop. Drei Jahre später zog er an die Rickenstrasse um. Der sehr persönlich gestaltete Laden gleicht in keinem Detail einem üblichen Bekleidungsgeschäft.

In diversen Zimmern, beinahe einer Wohnung gleich, hält er alles feil, was das Herz eines Cowboys oder eines Cowgirls begehrt. Die üppig bestückte Hemdenkollektion bezieht er zum grössten Teil direkt aus Kanada und Texas. Edel bestickte Lederstiefel machen der Kundschaft die Kaufentscheidung schwer. Traumfänger, Gürtel, Hüte, Jeans und vieles mehr runden das Angebot ab.

Peter Hüppi berät die Kunden und ist trotz seines Alters immer Laden anzutreffen. Stets mit Hut und stilecht gekleidet. «Meinen Hut habe ich immer auf. Ein echter Cowboy zieht diesen höchstens zum Schlafen ab», erklärt er beiläufig.

Stilecht mit Boots, Hemd oder Bluse

Am Jubiläumsfest offerierte Peter Hüppi 30 Prozent auf das ganze Sortiment und entschloss sich spontan, dieses Angebot bis auf Weiteres zu verlängern. Was er nach der Schliessung seines Western Shops mit dem verbleibenden Inventar macht, weiss er nicht. Etwas wehmütig erzählt er, dass es wohl Leute gäbe, die ihm den Rest abkaufen würden. Aber meistens hätten die kein Geld.

Zum letzten Mal fand an der Rickenstrasse ein Country-Konzert statt. (Bild: Fränzi Göggel)

Jedes Jahr organisiert Peter Hüppi sein «Rickenstrasse Country». Mit der Schliessung des Western Shops wird es auch diese Country-Partys nicht mehr geben. Heuer spielte die Country-Band George Hug & Band und verwöhnte die zahlreich erschienen Gäste mit ihren gehörfälligen und mitreissendem Country Songs. Es war ein gemütliches «Sich-treffen-und-schwatzen». Die Besucher liessen es sich nicht nehmen, stilecht mit Boots, passendem Hemd oder Bluse und Cowboyhut am Fest zu erscheinen. Schliesslich lebt es der Hüppi ja vor.