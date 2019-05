In Wattwil hat das Handwerk noch Tradition - alles für kleine Architekten, Baumeister und Handwerker

Die achte Ausgabe der offenen Kinderbaustelle auf dem Rietwisareal in Wattwil startet am Samstag, 18. Mai, mit einem kleinen Eröffnungsfest. Der Eingang befindet sich am Thuruferweg.