In Uzwil findet nach der Absage des Herbstmarktes auch kein Weihnachtsmarkt statt – dafür wird ein «Glüehwii-Sunntig» mit Weihnachtsbaum-Verkauf organisiert Das Geschäftszentrum Uzwil (GZU) sagt nach dem Herbstmarkt auch den Weihnachtsmarkt ab die aktuelle Situation lasse zurzeit keine andere Entscheidung zu.

Die federführende Glühwein-Sonntag-Crew: Oben, von links: Susanne Herzog, Jrène Chiavi. Unten, von links: Philipp Herzog, Claude Moser. Bild: PD

(pd/bl) Wie einer Mitteilung des Organisationskomitees zu entnehmen ist, muss nach dem Herbstmarkt nun auch der Weihnachtsmarkt in Uzwil abgesagt werden. «Die aktuelle Situation lässt leider keinen Weihnachtsmarkt zu», verkünden die Organisatoren.

Auch wenn man allenfalls die Schutzmassnahmen hätte einhalten können, will man den Anlass nicht durchboxen. Für das GZU ist es die zweite Absage, nachdem es bereits den Herbstmarkt Uzwil in diesem Jahr streichen musste.

Auf Weihnachtsstimmung soll nicht verzichtet werden

Trotzdem wollen die Organisatoren nicht auf die Weihnachtsstimmung im Uzwiler Zentrum verzichten. In einem kleineren Rahmen wird nun ein «Glüehwii-Sunntig» organisiert. Dieser findet am Sonntag, 13. Dezember, statt. Die Bevölkerung dürfe sich an diesem Tag mit Glühwein und Grillspezialitäten verpflegen. Auch Weihnachtsbäume können vor Ort ausgewählt und gekauft werden.

Ebenfalls im Zuständigkeitsbereich des GZU steht die Weihnachtsbeleuchtung. Die grossen Sterne werden wieder wie gewohnt die Strassen im Uzwiler Zentrum erleuchten.