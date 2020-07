In Mehrfamilienhaus in Bazenheid eingeschlichen – Schmuck und Bargeld gestohlen Die Kantonspolizei St.Gallen vermeldet einen Einschleichdiebstahl, der sich am Freitagnachmittag in Bazenheid ereignet hat. Die Täterschaft ist unbekannt.

Unbekannte Täter haben in Bazenheid bei einem Einbruch Schmuck und Bargeld erbeutet. Symbolbild: Fotolia

(kapo/sas) Am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in der Wilerstrasse in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingeschlichen.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, eigneten sich die Diebe beim Durchsuchen der Räumlichkeiten Schmuck und Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken an.